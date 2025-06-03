UnHerd: Украина дорого заплатит за атаку по аэродромам России

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Украине придется заплатить высокую цену за атаки на аэродромы России
Украине придется заплатить высокую цену за атаки на аэродромы России Фото:
новость из сюжета
БПЛА атаковали Иркутскую и Мурманскую области 1 июня 2025 года

Украине придется заплатить высокую цену за совершенную атаку на российские аэродромы. Данная операция рассматривалась Киевом как последняя возможность изменить ситуацию на линии фронта в свою пользу, однако эта попытка не увенчалась успехом. Об этом пишет британский портал UnHerd.

«Операция, запланированная более года, является последней рискованной попыткой Киева изменить траекторию противостояния, которое все больше движется в пользу Москвы. Но хотя на первый взгляд этот удар [ВСУ] кажется впечатляющим, он не улучшит боевое положение Украины и не улучшит ее перспективы в трехлетнем конфликте против России. Это высокая цена, которую придется заплатить Украине.», — говорится в материале UnHerd.

Отмечается, что в место этого это, скорее всего, нанесет стратегический и оперативный ущерб Украине, укрепив решимость России. Тем самым возрастет риск эскалации. Подобное решение, говорится в материале, поставит под угрозу оставшуюся военную поддержку со стороны администрации главы Белого дома Дональда Трампа.

Украинские военные 1 июня попытались атаковать российские аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, однако все удары были отражены силами ПВО. Польские и западные СМИ ранее отмечали, что операция могла быть проведена при участии американских разведывательных служб и рассматривалась как последняя попытка Киева изменить ход конфликта. Подобные действия, по мнению аналитиков, могут привести к дальнейшему ухудшению позиций Украины и усилению давления на ее руководство.

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Украине придется заплатить высокую цену за совершенную атаку на российские аэродромы. Данная операция рассматривалась Киевом как последняя возможность изменить ситуацию на линии фронта в свою пользу, однако эта попытка не увенчалась успехом. Об этом пишет британский портал UnHerd. «Операция, запланированная более года, является последней рискованной попыткой Киева изменить траекторию противостояния, которое все больше движется в пользу Москвы. Но хотя на первый взгляд этот удар [ВСУ] кажется впечатляющим, он не улучшит боевое положение Украины и не улучшит ее перспективы в трехлетнем конфликте против России. Это высокая цена, которую придется заплатить Украине.», — говорится в материале  UnHerd. Отмечается, что в место этого это, скорее всего, нанесет стратегический и оперативный ущерб Украине, укрепив решимость России. Тем самым возрастет риск эскалации. Подобное решение, говорится в материале, поставит под угрозу оставшуюся военную поддержку со стороны администрации главы Белого дома Дональда Трампа. Украинские военные 1 июня попытались атаковать российские аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, однако все удары были отражены силами ПВО. Польские и западные СМИ ранее отмечали, что операция могла быть проведена при участии американских разведывательных служб и рассматривалась как последняя попытка Киева изменить ход конфликта. Подобные действия, по мнению аналитиков, могут привести к дальнейшему ухудшению позиций Украины и усилению давления на ее руководство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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