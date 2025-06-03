Будущим мамам напомнили, как получить родовой сертификат на 12 тысяч рублей

Депутат Стенякина: беременным женщинам положен родовой сертификат на 12 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Беременные женщины могут получить родовой сертификат на 12 тысяч рублей
Беременные женщины могут получить родовой сертификат на 12 тысяч рублей Фото:

В РФ беременным женщинам предоставляется мера поддержки в виде родового сертификата на сумму 12 тысяч рублей. Он предназначен для оплаты медуслуг, включая посещения врачей, пребывание в родильном доме, а также последующее наблюдение ребенка у специалистов. Об этом рассказала член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина.

«Находясь в таком состоянии (беременности — прим. URA.RU), женщине необходимо регулярно посещать врачей, проходить обследования, родить, а затем обеспечить ребенку наблюдение специалистов. Право роженицы на получение этих услуг закреплено в специальном документе — родовой сертификат. В настоящее время, номинал родового сертификата составляет 12 тысяч рублей», — подчеркнула Стенякина в разговоре с РИА Новости.

Ранее в России уже были анонсированы меры поддержки беременных женщин, в том числе увеличение пособий по беременности и родам для студенток до 90 тысяч рублей. Законопроект, предусматривающий расчет выплат исходя из регионального прожиточного минимума, был одобрен правительственной комиссией и поддержан президентом Владимиром Путиным. Кроме того, в Госдуме предложили увеличить материнский капитал на один миллион рублей за рождение первенца до достижения женщиной возраста 24 лет, передает RT.

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В РФ беременным женщинам предоставляется мера поддержки в виде родового сертификата на сумму 12 тысяч рублей. Он предназначен для оплаты медуслуг, включая посещения врачей, пребывание в родильном доме, а также последующее наблюдение ребенка у специалистов. Об этом рассказала член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина. «Находясь в таком состоянии (беременности — прим. URA.RU), женщине необходимо регулярно посещать врачей, проходить обследования, родить, а затем обеспечить ребенку наблюдение специалистов. Право роженицы на получение этих услуг закреплено в специальном документе — родовой сертификат. В настоящее время, номинал родового сертификата составляет 12 тысяч рублей», — подчеркнула Стенякина в разговоре с РИА Новости. Ранее в России уже были анонсированы меры поддержки беременных женщин, в том числе увеличение пособий по беременности и родам для студенток до 90 тысяч рублей. Законопроект, предусматривающий расчет выплат исходя из регионального прожиточного минимума, был одобрен правительственной комиссией и поддержан президентом Владимиром Путиным. Кроме того, в Госдуме предложили увеличить материнский капитал на один миллион рублей за рождение первенца до достижения женщиной возраста 24 лет, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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