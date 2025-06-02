Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло более чем на 22,5 млрд долларов

Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло более чем на $22,5 млрд
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всех среди российских миллиардеров прибавил Потанин
Больше всех среди российских миллиардеров прибавил Потанин Фото:

С начала текущего года общий капитал крупнейших российских бизнесменов увеличился на 22,547 миллиарда долларов. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index). 

«Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 22,547 миллиарда долларов», — подсчитало агентство РИА Новости, ссылаясь на данные Bloomberg Billionaires Index. С начала текущего года состояние президента компании «Норникель» Владимира Потанина увеличилось на 3,82 миллиарда долларов и достигло 31,7 миллиарда долларов. Его доходы увеличились больше остальных предпринимателей. В то же время капитал акционера крупнейшего российского производителя железной руды «Металлоинвест» Алишера Усманова вырос на 3,7 миллиарда долларов, составив 16,9 миллиарда долларов.

В марте стало известно, что за первый квартал 2025 года совокупное состояние наиболее состоятельных российских бизнесменов выросло на 14,975 миллиарда долларов. В этот период Усманов увеличил свой капитал на 3,64 миллиарда долларов, передает RT.

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С начала текущего года общий капитал крупнейших российских бизнесменов увеличился на 22,547 миллиарда долларов. Это следует из опубликованного агентством Bloomberg «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index).  «Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России с начала года увеличилось на 22,547 миллиарда долларов», — подсчитало агентство РИА Новости, ссылаясь на данные Bloomberg Billionaires Index. С начала текущего года состояние президента компании «Норникель» Владимира Потанина увеличилось на 3,82 миллиарда долларов и достигло 31,7 миллиарда долларов. Его доходы увеличились больше остальных предпринимателей. В то же время капитал акционера крупнейшего российского производителя железной руды «Металлоинвест» Алишера Усманова вырос на 3,7 миллиарда долларов, составив 16,9 миллиарда долларов. В марте стало известно, что за первый квартал 2025 года совокупное состояние наиболее состоятельных российских бизнесменов выросло на 14,975 миллиарда долларов. В этот период Усманов увеличил свой капитал на 3,64 миллиарда долларов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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