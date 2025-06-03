Осужденных за экстремизм запретят переводить ближе к семье

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые лишают осужденных за экстремизм, а также иностранных граждан и лиц без гражданства права на перевод в исправительные учреждения по месту жительства их родственников. Соответствующий документ разработан Министерством юстиции РФ.
«Законопроект отменяет данную льготу для некоторых категорий заключенных — так, возможность перевода в другое учреждение для лиц, осужденных за приверженность идеологии экстремизма, а также иностранных граждан и лиц без гражданства будет исключена», — говорится в сообщении «Известий». Предполагается, что теперь такие осужденные будут отбывать наказание в учреждениях, которые определяет федеральный орган уголовно-исполнительной системы, без учета местонахождения их близких.
По действующему законодательству заключенные могут подать заявление о переводе в исправительное учреждение в том регионе, где проживают их родственники, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Такое право предоставляется на основании письменного обращения самого осужденного или его близких. Одобренный комиссией документ исключает эту возможность для указанных категорий лиц, сохраняя прежний порядок для остальных заключенных.
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