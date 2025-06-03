Родственница Жириновского решила засудить сыновей политика

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Родственница Жириновского оспорила отказ о пожизненном содержании
Родственница Жириновского оспорила отказ о пожизненном содержании Фото:

Племянница политика Владимира Жириновского Елена Листопадова подала апелляционную жалобу на решение суда, который ранее отклонил ее иск с требованием признать недействительным договор пожизненного содержания с иждивением. Ответчиками по данному делу выступают сыновья Жириновского — Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн. О поступлении жалобы сообщили в Преображенском районном суде Москвы.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба (Листопадова Е.Г.)», — подтвердили представители суда. Информацию передает РИА Новости.

Ранее по этому делу суд уже вынес решение в пользу сыновей Жириновского. Помимо Елены Листопадовой, истцом выступала еще одна родственница политика — Наталья Соколова. В судебных документах говорится, что истцы также требовали истребования имущества из чужого незаконного владения и его возврата в наследственную массу, однако суд отказал в удовлетворении этих требований.

Согласно информации из судебной картотеки, рассмотрение данного спора продолжается с декабря 2022 года. СМИ отмечают, что обе женщины — Листопадова и Соколова — приходятся Жириновскому племянницами. Договор пожизненного содержания с иждивением, который стал предметом судебного разбирательства, был заключен между Жириновским и его сыновьями.

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Племянница политика Владимира Жириновского Елена Листопадова подала апелляционную жалобу на решение суда, который ранее отклонил ее иск с требованием признать недействительным договор пожизненного содержания с иждивением. Ответчиками по данному делу выступают сыновья Жириновского — Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн. О поступлении жалобы сообщили в Преображенском районном суде Москвы. «Зарегистрирована апелляционная жалоба (Листопадова Е.Г.)», — подтвердили представители суда. Информацию передает РИА Новости. Ранее по этому делу суд уже вынес решение в пользу сыновей Жириновского. Помимо Елены Листопадовой, истцом выступала еще одна родственница политика — Наталья Соколова. В судебных документах говорится, что истцы также требовали истребования имущества из чужого незаконного владения и его возврата в наследственную массу, однако суд отказал в удовлетворении этих требований. Согласно информации из судебной картотеки, рассмотрение данного спора продолжается с декабря 2022 года. СМИ отмечают, что обе женщины — Листопадова и Соколова — приходятся Жириновскому племянницами. Договор пожизненного содержания с иждивением, который стал предметом судебного разбирательства, был заключен между Жириновским и его сыновьями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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