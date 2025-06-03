Женщины из ВСУ попали в российский плен

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Количество женщин в рядах ВСУ будет увеличиваться, спрогнозировал Марочко
Количество женщин в рядах ВСУ будет увеличиваться, спрогнозировал Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В российский плен попадают женщины, служащие в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Среди военнопленных попадались нам украинские женщины, которые пошли в ВСУ по ряду разных причин, начиная от идеологических убеждений и от безвыходности", —Марочко в ходе беседы с  aif.ru. Он отметил, что все большее количество украинских женщин вступают в ряды ВСУ, поскольку лишились кормильцев и не имеют возможности трудоустроиться из-за сложной экономической ситуации в стране.

По словам эксперта, число женщин в украинской армии будет продолжать увеличиваться. Более того, некоторые депутаты Верховной Рады уже выступают с инициативой о введении обязательной воинской службы для женщин по аналогии с израильской системой.

В рядах ВСУ число боеспособных мужчин, мобилизованных как посредством рейдов военкоматов, так и среди заключенных, заметно сократилось. В связи с этим украинское командование начало привлекать к службе женщин, отбывающих наказание. Так, в Сумскую область для укомплектования штурмовых подразделений стали массово доставлять осужденных женщин, передает "Царьград".

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В российский плен попадают женщины, служащие в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Среди военнопленных попадались нам украинские женщины, которые пошли в ВСУ по ряду разных причин, начиная от идеологических убеждений и от безвыходности", —Марочко в ходе беседы с  aif.ru. Он отметил, что все большее количество украинских женщин вступают в ряды ВСУ, поскольку лишились кормильцев и не имеют возможности трудоустроиться из-за сложной экономической ситуации в стране. По словам эксперта, число женщин в украинской армии будет продолжать увеличиваться. Более того, некоторые депутаты Верховной Рады уже выступают с инициативой о введении обязательной воинской службы для женщин по аналогии с израильской системой. В рядах ВСУ число боеспособных мужчин, мобилизованных как посредством рейдов военкоматов, так и среди заключенных, заметно сократилось. В связи с этим украинское командование начало привлекать к службе женщин, отбывающих наказание. Так, в Сумскую область для укомплектования штурмовых подразделений стали массово доставлять осужденных женщин, передает "Царьград".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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