Женщины из ВСУ попали в российский плен

В российский плен попадают женщины, служащие в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Среди военнопленных попадались нам украинские женщины, которые пошли в ВСУ по ряду разных причин, начиная от идеологических убеждений и от безвыходности", —Марочко в ходе беседы с aif.ru. Он отметил, что все большее количество украинских женщин вступают в ряды ВСУ, поскольку лишились кормильцев и не имеют возможности трудоустроиться из-за сложной экономической ситуации в стране.
По словам эксперта, число женщин в украинской армии будет продолжать увеличиваться. Более того, некоторые депутаты Верховной Рады уже выступают с инициативой о введении обязательной воинской службы для женщин по аналогии с израильской системой.
В рядах ВСУ число боеспособных мужчин, мобилизованных как посредством рейдов военкоматов, так и среди заключенных, заметно сократилось. В связи с этим украинское командование начало привлекать к службе женщин, отбывающих наказание. Так, в Сумскую область для укомплектования штурмовых подразделений стали массово доставлять осужденных женщин, передает "Царьград".
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