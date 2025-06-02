02 июня 2025

Орбан: в Брюсселе приняли решение о продолжении конфликта на Украине

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Орбан считает, что конфликт на Украине может затянуться
Орбан считает, что конфликт на Украине может затянуться Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Брюссельские власти приняли решение о необходимости продолжать военный конфликт на Украине. Об этом заявил в своих социальных сетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы. Они решили, что Украине надо продолжать войну», — написал Орбан на своей странице в соцсети Х. По его словам, европейское руководство игнорирует инициативы США, направленные на поиск мирного урегулирования ситуации.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что его страна занимает иную позицию в отношении украинского конфликта. Он заявил, что Будапешт выступает против затягивания боевых действий и поддерживает усилия экс-президента США Дональда Трампа по достижению мира. Орбан отметил, что Венгрия последовательно призывает к прекращению огня и мирным переговорам, несмотря на позицию большинства стран Евросоюза.

Ранее Орбан сообщил о решении созвать заседание совета обороны в связи с обеспокоенностью перспективой затяжного конфликта на территории Украины. По его словам, происходящее свидетельствует о существенном расхождении между инициативами по мирному урегулированию, которые выдвигает администрация бывшего президента США Дональда Трампа, и позицией руководства Евросоюза и Украины, нацеленными на продолжение боевых действий, напоминает RT.

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Брюссельские власти приняли решение о необходимости продолжать военный конфликт на Украине. Об этом заявил в своих социальных сетях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы. Они решили, что Украине надо продолжать войну», — написал Орбан на своей странице в соцсети Х. По его словам, европейское руководство игнорирует инициативы США, направленные на поиск мирного урегулирования ситуации. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что его страна занимает иную позицию в отношении украинского конфликта. Он заявил, что Будапешт выступает против затягивания боевых действий и поддерживает усилия экс-президента США Дональда Трампа по достижению мира. Орбан отметил, что Венгрия последовательно призывает к прекращению огня и мирным переговорам, несмотря на позицию большинства стран Евросоюза. Ранее Орбан сообщил о решении созвать заседание совета обороны в связи с обеспокоенностью перспективой затяжного конфликта на территории Украины. По его словам, происходящее свидетельствует о существенном расхождении между инициативами по мирному урегулированию, которые выдвигает администрация бывшего президента США Дональда Трампа, и позицией руководства Евросоюза и Украины, нацеленными на продолжение боевых действий, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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