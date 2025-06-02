Евросоюз отложил санкции против России

Евросоюз, скорее всего, не успеет согласовать новый пакет антироссийских санкций к саммиту G7, который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня 2025 года. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов.
В материале EUobserver говорится, что дипломаты ЕС сомневаются в возможности утвердить следующий раунд ограничительных мер против России до начала встречи «Большой семерки». «Следующий раунд санкций ЕС в отношении России вряд ли будет готов ко времени саммита G7», — отмечается в публикации со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Кроме того, представители Евросоюза поставили под сомнение реалистичность предложения о введении новых санкций до важного международного мероприятия, которое ранее озвучивал сенатор США Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
Издание уточняет, что работа над новым пакетом ограничительных мер продолжается, однако процесс согласования осложняется разногласиями между странами-членами ЕС по ряду пунктов. Некоторые государства выступают за ужесточение санкционной политики, другие настаивают на более взвешенном подходе. На данный момент нет единой позиции по ключевым вопросам будущего пакета.
Сенаторы США Ричард Блюменталь и Линдси Грэм выразили намерение добиться утверждения новых санкций против России до проведения саммита G7, сообщало агентство Bloomberg. По словам парламентариев, они рассчитывают, что ограничения будут введены к началу встречи лидеров «Большой семерки». Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что пока не определился, поддержит ли он законопроект, предусматривающий ужесточение санкционного режима в отношении России, напоминает RT.
*Линдси Грэм внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.