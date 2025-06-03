Reuters: в США расследуют помилования Байдена

Министерство юстиции США начало расследование в связи с помилованием бывшим президентом страны Джо Байденом членов своей семьи и ряда заключенных в последние дни его пребывания на посту главы государства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку ведомства.
«Расследование должно будет проверить компетентность Байдена, а также установить, могли ли другие лица втайне от него подписать акты о помиловании при помощи дублирующего подпись президента автопера», — цитирует Reuters сообщение Мартина. По информации агентства, предметом разбирательства станет не только помилование родственников Байдена, но и изменение наказания для 37 заключенных, которым смертная казнь была заменена пожизненным заключением.
Ранее комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США выявил четверых лиц, которые применяли автоподпись для оформления документов от имени бывшего президента США Джо Байдена в период его пребывания на посту главы государства. Данную информацию озвучил председатель комитета Джеймс Комер в эфире телеканала Fox News, передает RT.
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