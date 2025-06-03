В России резко подорожало молоко

В период с 24 по 31 мая в российских магазинах наблюдалось увеличение стоимости молока марки «Домик в деревне» на 17,3%. Об этом сообщил создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
«С 24 по 31 мая в российских магазинах подорожали молоко „Домик в деревне“ (+17,3% по сравнению с предыдущей неделей) и бананы (+7,1%)», — передает «Газета.Ru» слова Абрамова. Он отметил, что за год наиболее заметно выросли в цене сливочное масло «Домик в деревне» (на 37,2%), апельсиновый сок J7 (на 36,4%), молоко «Домик в деревне» 3,2% (на 29,0%), дешевый белый хлеб (на 16,8%).
Кроме того, рост цены наблюдается у подсолнечного масла «Олейна» (на 7,8%), сельди «Матиас» (на 5,9%) и «Фетаксы» (на 0,5%). В то же время снизились цены на морковь (на 31,5%), мармелад «Fruit-Tella» (на 12,2%), недорогие куриные тушки (на 7,9%), бананы (на 6,2%), яйца «Окские» категории С1 (на 4,0%) и черный чай «Акбар» (на 3,9%).
Ранее Минсельхоз России спрогнозировало снижение цен на овощи и картофель в июле. Глава ведомства Оксана Лут уточнила, что посевы картофеля выросли на 10 тысяч гектаров, а овощей — на 6,8 тысячи гектаров, что повлияет на стоимость продукции, передает «Национальная служба новостей».
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