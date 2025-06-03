Экономист предсказал судьбу рубля в июне

Экономист Григорьев прогнозирует ослабление рубля в июне до 83 за доллар
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курс рубля в июне может ослабнуть до 83 рублей за доллар
Курс рубля в июне может ослабнуть до 83 рублей за доллар Фото:

В июне рубль может незначительно ослабнуть на фоне прошедших в Стамбуле переговоров Москвы и Киева. Об этом рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

«Я думаю, если рубль ослабнет, то в пределах 82-83 за доллар максимум», — сказал Григорьев в разговоре с Лента.ру. Экономист предположил, что это станет возможным из-за итога прошедших накануне переговоров России и Украины.

Он также отметил, что, вероятнее всего, в ближайшее время сохранится аналогичная ситуация с укреплением рубля, наблюдаемая в последние две недели. При этом Григорьев допустил, что возможны незначительные колебания курса в диапазоне одного-двух рублей за доллар.

Ранее эксперты отмечали, что стабильность рубля во многом обеспечивается за счет продажи населением долларовых сбережений и снижения объемов импорта на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Также на курс влияют бартерные схемы в международной торговле и приток иностранной валюты через керри-трейд. На прошлой неделе прогнозировалось, что курс доллара может находиться в диапазоне 80–83 рубля, а на динамику валюты влияют экспортные показатели и возможные ограничения со стороны ЕС.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В июне рубль может незначительно ослабнуть на фоне прошедших в Стамбуле переговоров Москвы и Киева. Об этом рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. «Я думаю, если рубль ослабнет, то в пределах 82-83 за доллар максимум», — сказал Григорьев в разговоре с Лента.ру. Экономист предположил, что это станет возможным из-за итога прошедших накануне переговоров России и Украины. Он также отметил, что, вероятнее всего, в ближайшее время сохранится аналогичная ситуация с укреплением рубля, наблюдаемая в последние две недели. При этом Григорьев допустил, что возможны незначительные колебания курса в диапазоне одного-двух рублей за доллар. Ранее эксперты отмечали, что стабильность рубля во многом обеспечивается за счет продажи населением долларовых сбережений и снижения объемов импорта на фоне жесткой денежно-кредитной политики. Также на курс влияют бартерные схемы в международной торговле и приток иностранной валюты через керри-трейд. На прошлой неделе прогнозировалось, что курс доллара может находиться в диапазоне 80–83 рубля, а на динамику валюты влияют экспортные показатели и возможные ограничения со стороны ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...