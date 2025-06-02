Украинские родители обращаются за помощью в российские консульства, чтобы воссоединиться с детьми. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
«Вы не поверите, но они обращаются в российские консульства и просят помочь, потому что украинцы не хотят ссориться со своими военными союзниками и обострять отношения, поэтому по политическим причинам, как они объясняют, они этим не занимаются. Наши вынуждены заниматься. Украинские загранучреждения не защищают своих родителей и не участвуют в разрешении конфликтных ситуаций», — сказал Мединский в эфире телеканала «Россия 24».
Также Мединский подчеркнул, что Россия не похищает детей, а спасает их, а тема «похищения» используется Киевом в политических целях. По его словам, весной прошлого года только в Германии и ряде других стран Европы социальные службы изъяли 255 детей у украинских родителей по нормам ювенальной юстиции. Это, по мнению Мединского, и должно вызывать беспокойство.
Ранее Владимир Мединский уже заявлял, что ни одного украинского ребенка не похищали в ходе специальной военной операции, а российская сторона занимается их спасением и воссоединением с семьями. По его словам, подготовлены документы по нескольким случаям возвращения детей, и ведется работа по поиску родственников, чтобы каждый ребенок мог вернуться в семью.
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