Оскандалившийся экс-президент Южной Кореи проголосовал за нового главу

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель вместе со своей супругой Ким Гон Хи приняли участие в голосовании на выборах президента страны. Об этом пишет агентство «Ренхап».
«Бывший президент [Южной Кореи] Юн Сок Ель и его жена Ким Гон Хи проголосовали на избирательном участке на юге Сеула», — говорится в материале «Ренхап». Также отмечается, что, по данным Национальной избирательной комиссии, через пять часов после открытия избирательных участков в 6 утра 18,3 процента (8,1 миллиона граждан Южной Кореи — прим. URA.RU) избирателей отдали свои голоса на 14 295 избирательных участках.
Досрочные президентские выборы были объявлены вслед за тем, как парламент 4 апреля официально поддержал решение об импичменте бывшему президенту Юн Сок Елю. Основанием для отстранения от должности послужило введение в стране военного положения в декабре прошлого года. Кроме того, о своей отставке заявил и временно исполнявший обязанности президента Республики Корея Хан Док Су. В начале мая Юн Сок Елю было предъявлено обвинение в злоупотреблении властью. Политик при этом продолжает оставаться на свободе, пишет RT.
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