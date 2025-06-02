02 июня 2025

«Коммерсант»: при атаках на регионы РФ диверсанты использовали взрывчатку из США

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Мосты под Брянском и Курском подорвали взрывчаткой C-4 из США
Мосты под Брянском и Курском подорвали взрывчаткой C-4 из США Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Украинские диверсанты при атаке на российские регионы 1 июня применили заряды пластичной взрывчатки С-4 американского производства. Об этом следует из материалов, полученных в ходе расследования.

В публикации отмечается, что «украинские диверсанты использовали заряды пластичной взрывчатки С-4, имеющей американское происхождение», — говорится в сообщении «Коммерсанта». Как уточняет газета, данные подтверждены следственными органами и профильными экспертами, которые проанализировали изъятые на месте компонентов боеприпасов.

В первый день июня в Брянской и Курской областях были зафиксированы взрывы на железнодорожных мостах. В Брянской области обрушение моста произошло в тот момент, когда под ним проходил пассажирский поезд. В результате инцидента пострадал 71 человек, включая троих детей; семь человек погибли. В Курской области после подрыва железнодорожного моста с рельсов сошел тепловоз и три порожних грузовых вагона, травмы получили машинист и двое его помощников.

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Украинские диверсанты при атаке на российские регионы 1 июня применили заряды пластичной взрывчатки С-4 американского производства. Об этом следует из материалов, полученных в ходе расследования. В публикации отмечается, что «украинские диверсанты использовали заряды пластичной взрывчатки С-4, имеющей американское происхождение», — говорится в сообщении «Коммерсанта». Как уточняет газета, данные подтверждены следственными органами и профильными экспертами, которые проанализировали изъятые на месте компонентов боеприпасов. В первый день июня в Брянской и Курской областях были зафиксированы взрывы на железнодорожных мостах. В Брянской области обрушение моста произошло в тот момент, когда под ним проходил пассажирский поезд. В результате инцидента пострадал 71 человек, включая троих детей; семь человек погибли. В Курской области после подрыва железнодорожного моста с рельсов сошел тепловоз и три порожних грузовых вагона, травмы получили машинист и двое его помощников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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