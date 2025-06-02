«Коммерсант»: при атаках на регионы РФ диверсанты использовали взрывчатку из США

Украинские диверсанты при атаке на российские регионы 1 июня применили заряды пластичной взрывчатки С-4 американского производства. Об этом следует из материалов, полученных в ходе расследования.
В публикации отмечается, что «украинские диверсанты использовали заряды пластичной взрывчатки С-4, имеющей американское происхождение», — говорится в сообщении «Коммерсанта». Как уточняет газета, данные подтверждены следственными органами и профильными экспертами, которые проанализировали изъятые на месте компонентов боеприпасов.
В первый день июня в Брянской и Курской областях были зафиксированы взрывы на железнодорожных мостах. В Брянской области обрушение моста произошло в тот момент, когда под ним проходил пассажирский поезд. В результате инцидента пострадал 71 человек, включая троих детей; семь человек погибли. В Курской области после подрыва железнодорожного моста с рельсов сошел тепловоз и три порожних грузовых вагона, травмы получили машинист и двое его помощников.
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