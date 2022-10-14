Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Гоа

15 октября 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Свердловчане смогут улететь в индийский штат прямым рейсом, купив пакетный тур Фото: Дарья Савкина © URA.RU В Екатеринбурге в середине ноября появятся прямые рейсы в индийский штат Гоа. Они будут выполняться два раза в неделю, сообщает ассоциация туроператоров на официальном сайте. «Туроператор Anex Tour анонсировал запуск пакетных туров в Гоа на чартерных рейсах. Перелеты будут выполняться из трех городов — Москвы, Казани и Екатеринбурга с середины ноября до 2 апреля 2023 года», — рассказали в ассоциации. Из Екатеринбурга рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Стоимость тура с проживанием в трехзвездочном отеле начинается от 123 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном — от 180 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что из Екатеринбурга могут открыть прямое авиасообщение со Шри-Ланкой. Этот вопрос сейчас активно обсуждается, рассказывала посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.

В Екатеринбурге в середине ноября появятся прямые рейсы в индийский штат Гоа. Они будут выполняться два раза в неделю, сообщает ассоциация туроператоров на официальном сайте. «Туроператор Anex Tour анонсировал запуск пакетных туров в Гоа на чартерных рейсах. Перелеты будут выполняться из трех городов — Москвы, Казани и Екатеринбурга с середины ноября до 2 апреля 2023 года», — рассказали в ассоциации. Из Екатеринбурга рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Стоимость тура с проживанием в трехзвездочном отеле начинается от 123 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном — от 180 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что из Екатеринбурга могут открыть прямое авиасообщение со Шри-Ланкой. Этот вопрос сейчас активно обсуждается, рассказывала посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.