14 октября 2022

Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Гоа

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Индия. Гоа, море, пляж, песок, курорт
Свердловчане смогут улететь в индийский штат прямым рейсом, купив пакетный тур Фото:

В Екатеринбурге в середине ноября появятся прямые рейсы в индийский штат Гоа. Они будут выполняться два раза в неделю, сообщает ассоциация туроператоров на официальном сайте.

«Туроператор Anex Tour анонсировал запуск пакетных туров в Гоа на чартерных рейсах. Перелеты будут выполняться из трех городов — Москвы, Казани и Екатеринбурга с середины ноября до 2 апреля 2023 года», — рассказали в ассоциации.

Из Екатеринбурга рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Стоимость тура с проживанием в трехзвездочном отеле начинается от 123 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном — от 180 тысяч.

Ранее URA.RU сообщало, что из Екатеринбурга могут открыть прямое авиасообщение со Шри-Ланкой. Этот вопрос сейчас активно обсуждается, рассказывала посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.

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В Екатеринбурге в середине ноября появятся прямые рейсы в индийский штат Гоа. Они будут выполняться два раза в неделю, сообщает ассоциация туроператоров на официальном сайте. «Туроператор Anex Tour анонсировал запуск пакетных туров в Гоа на чартерных рейсах. Перелеты будут выполняться из трех городов — Москвы, Казани и Екатеринбурга с середины ноября до 2 апреля 2023 года», — рассказали в ассоциации. Из Екатеринбурга рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Стоимость тура с проживанием в трехзвездочном отеле начинается от 123 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочном — от 180 тысяч. Ранее URA.RU сообщало, что из Екатеринбурга могут открыть прямое авиасообщение со Шри-Ланкой. Этот вопрос сейчас активно обсуждается, рассказывала посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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