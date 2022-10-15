РИА «Новости»: сын одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту отрицает вину Соломко

16 октября 2022 в 06:52 Размер текста - 17 +

Максим подтвердил, что его отца задержали Фото: МК новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Сын одного и фигурантов дела о взрыве Крымского моста Романа Соломко отрицает вину своего отца в подрыве Крымского моста. О подробностях личной жизни задержанного рассказали РИА «Новости» соседи, а также знакомые Соломко. Сын Соломко подтвердил информацию о том, что его отца задержали в Крыму. Максим утверждает, что это «подстава». Соседи Романа назвали его богатым и занятым человеком. Также они доложили, что его жена руководит ТСЖ. «Максимум, что я знаю, что он ездил в Крым, договаривался, чтобы привезти отсюда зерно туда, оттуда товар сюда… Они туда зерно отвезли, поменялись на товар, товар сюда привезли… Пиво (возили из Крыма — ред. URA.RU), сухарики, чипсы. Сейчас должны косить подсолнух, чтобы семечки на Крым везти», — рассказал прораб Сергей, который руководит ремонтом в коттедже задержанного. Он утверждает, что видел хозяина дома в последний раз 10 октября. Кроме того, он известил, что у Романа есть своя аграрная ферма. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. Президент РФ Владимир Путин отметил, что взрыв моста является терактом.

Сын одного и фигурантов дела о взрыве Крымского моста Романа Соломко отрицает вину своего отца в подрыве Крымского моста. О подробностях личной жизни задержанного рассказали РИА «Новости» соседи, а также знакомые Соломко. Сын Соломко подтвердил информацию о том, что его отца задержали в Крыму. Максим утверждает, что это «подстава». Соседи Романа назвали его богатым и занятым человеком. Также они доложили, что его жена руководит ТСЖ. «Максимум, что я знаю, что он ездил в Крым, договаривался, чтобы привезти отсюда зерно туда, оттуда товар сюда… Они туда зерно отвезли, поменялись на товар, товар сюда привезли… Пиво (возили из Крыма — ред. URA.RU), сухарики, чипсы. Сейчас должны косить подсолнух, чтобы семечки на Крым везти», — рассказал прораб Сергей, который руководит ремонтом в коттедже задержанного. Он утверждает, что видел хозяина дома в последний раз 10 октября. Кроме того, он известил, что у Романа есть своя аграрная ферма. Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате инцидента было повреждено полотно на автомобильных и железнодорожных частях, однако к вечеру движение автомобилей и поездов было восстановлено. Президент РФ Владимир Путин отметил, что взрыв моста является терактом.