В ЯНАО разыскивают пропавшего матроса. Фото

16 октября 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

В ЯНАО разыскивают человека, пропавшего 8 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО ищут пропавшего матроса с корабля «Николай Чудотворец» Алексея Пономарева. Ориентировка размещена в группе поисково-спасательного отряда «Ямал» в социальной сети «ВКонтакте». «Нужна помощь добровольцев. 8 октября пропал Пономарев Алексей Викторович, его местонахождение неизвестно. Приметы: рост — 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза светло-карие», — сообщает текст ориентировки. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде пропал матрос. В его поиске были задействованы водолазы отряда «Ямалспас». В Салехарде разыскивают человека Фото: поисково-спасательный отряд «Ямал», Вк

В ЯНАО ищут пропавшего матроса с корабля «Николай Чудотворец» Алексея Пономарева. Ориентировка размещена в группе поисково-спасательного отряда «Ямал» в социальной сети «ВКонтакте». «Нужна помощь добровольцев. 8 октября пропал Пономарев Алексей Викторович, его местонахождение неизвестно. Приметы: рост — 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза светло-карие», — сообщает текст ориентировки. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде пропал матрос. В его поиске были задействованы водолазы отряда «Ямалспас».