15 октября 2022
14 октября 2022

В ЯНАО разыскивают пропавшего матроса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тракторозаводский отдел полиции. Челябинск, интерпол, внимание розыск
В ЯНАО разыскивают человека, пропавшего 8 октября Фото:

В ЯНАО ищут пропавшего матроса с корабля «Николай Чудотворец» Алексея Пономарева. Ориентировка размещена в группе поисково-спасательного отряда «Ямал» в социальной сети «ВКонтакте».

«Нужна помощь добровольцев. 8 октября пропал Пономарев Алексей Викторович, его местонахождение неизвестно. Приметы: рост — 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза светло-карие», — сообщает текст ориентировки.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде пропал матрос. В его поиске были задействованы водолазы отряда «Ямалспас».

В Салехарде разыскивают человека
Фото:

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В ЯНАО ищут пропавшего матроса с корабля «Николай Чудотворец» Алексея Пономарева. Ориентировка размещена в группе поисково-спасательного отряда «Ямал» в социальной сети «ВКонтакте». «Нужна помощь добровольцев. 8 октября пропал Пономарев Алексей Викторович, его местонахождение неизвестно. Приметы: рост — 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза светло-карие», — сообщает текст ориентировки. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде пропал матрос. В его поиске были задействованы водолазы отряда «Ямалспас».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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