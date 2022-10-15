В ЯНАО разыскивают человека, пропавшего 8 октября
В ЯНАО ищут пропавшего матроса с корабля «Николай Чудотворец» Алексея Пономарева. Ориентировка размещена в группе поисково-спасательного отряда «Ямал» в социальной сети «ВКонтакте».
«Нужна помощь добровольцев. 8 октября пропал Пономарев Алексей Викторович, его местонахождение неизвестно. Приметы: рост — 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза светло-карие», — сообщает текст ориентировки.
Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде пропал матрос. В его поиске были задействованы водолазы отряда «Ямалспас».
В Салехарде разыскивают человека
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