Коллекторы шантажировали пермскую учительницу фейковыми порнофото

17 октября 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

На компьютере коллекторы-шантажисты создали порноколлаж с изображением учительницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городе Оса Пермского края коллекторы, чтобы взыскать долг с местной жительницы, решили надавить на учителя ее дочери. Сотрудники компании «Прогресс-сервис», которая зарегистрирована в Удмуртии, начали шантажировать педагога и распространять в соцсетях порнографические фотоколлажи с ее изображением. Об этом рассказали в службе судебных приставов, которые в итоге наказали коллекторов. «В одном из мессенджеров учительнице поступило несколько десятков текстовых сообщений, содержащих угрозы распространения негативной информации. Более того, представители общества решили реализовать свои противоправные намерения. В одной из социальных сетей они разместили сделанный с использованием фотошопа порнографический коллаж, на котором был изображен педагог, подписав его текстом непристойного характера», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. В отношении ООО «Прогресс-сервис» был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Компании назначен штраф в 200 тысяч рублей. Кроме того, ее исключили из госреестра юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

В городе Оса Пермского края коллекторы, чтобы взыскать долг с местной жительницы, решили надавить на учителя ее дочери. Сотрудники компании «Прогресс-сервис», которая зарегистрирована в Удмуртии, начали шантажировать педагога и распространять в соцсетях порнографические фотоколлажи с ее изображением. Об этом рассказали в службе судебных приставов, которые в итоге наказали коллекторов. «В одном из мессенджеров учительнице поступило несколько десятков текстовых сообщений, содержащих угрозы распространения негативной информации. Более того, представители общества решили реализовать свои противоправные намерения. В одной из социальных сетей они разместили сделанный с использованием фотошопа порнографический коллаж, на котором был изображен педагог, подписав его текстом непристойного характера», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю. В отношении ООО «Прогресс-сервис» был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Компании назначен штраф в 200 тысяч рублей. Кроме того, ее исключили из госреестра юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.