16 октября 2022
15 октября 2022

В Пермском крае будущие чиновники бесплатно получат высшее образование

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете после карантинных мер. Екатеринбург, университет, учеба, занятия, студенты, учащиеся, студент, очное обучение
Всего на целевое направление подавали заявки 11 человек Фото:

В Пермском крае подвели итоги первого конкурса на целевое обучение на госслужбу за счет бюджета. Победителями стали восемь человек, сообщается на сайте пресс-службы регионального правительства.

«По итогам проведенных собеседований комиссия приняла решение о признании победителями конкурса восьми человек. Они получат высшее образование по таким специальностям, как „Инженерная геология“, „Педагогическое образование“, „Строительство“, „Юриспруденция“, „Социальная работа“ и „Государственное и муниципальное управление“», — передает сайт кабмина. Всего на целевое обучение было подано 11 заявок.

После обучения будущие госслужащие будут работать в минприроды, минобрануки, минсоцразвития Пермского края и инспекции госжиландзора. Со всеми прошедшими конкурс скоро заключат договоры на целевое обучение. В регионе подобный конкурс проходит впервые, власти отмечают, что такая инициатива поможет привлечь на госслужбу больше молодежи.

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В Пермском крае подвели итоги первого конкурса на целевое обучение на госслужбу за счет бюджета. Победителями стали восемь человек, сообщается на сайте пресс-службы регионального правительства. «По итогам проведенных собеседований комиссия приняла решение о признании победителями конкурса восьми человек. Они получат высшее образование по таким специальностям, как „Инженерная геология“, „Педагогическое образование“, „Строительство“, „Юриспруденция“, „Социальная работа“ и „Государственное и муниципальное управление“», — передает сайт кабмина. Всего на целевое обучение было подано 11 заявок. После обучения будущие госслужащие будут работать в минприроды, минобрануки, минсоцразвития Пермского края и инспекции госжиландзора. Со всеми прошедшими конкурс скоро заключат договоры на целевое обучение. В регионе подобный конкурс проходит впервые, власти отмечают, что такая инициатива поможет привлечь на госслужбу больше молодежи.
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