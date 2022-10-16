В Пермском крае будущие чиновники бесплатно получат высшее образование

Всего на целевое направление подавали заявки 11 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае подвели итоги первого конкурса на целевое обучение на госслужбу за счет бюджета. Победителями стали восемь человек, сообщается на сайте пресс-службы регионального правительства.

«По итогам проведенных собеседований комиссия приняла решение о признании победителями конкурса восьми человек. Они получат высшее образование по таким специальностям, как „Инженерная геология“, „Педагогическое образование“, „Строительство“, „Юриспруденция“, „Социальная работа“ и „Государственное и муниципальное управление“», — передает сайт кабмина. Всего на целевое обучение было подано 11 заявок.

После обучения будущие госслужащие будут работать в минприроды, минобрануки, минсоцразвития Пермского края и инспекции госжиландзора. Со всеми прошедшими конкурс скоро заключат договоры на целевое обучение. В регионе подобный конкурс проходит впервые, власти отмечают, что такая инициатива поможет привлечь на госслужбу больше молодежи.