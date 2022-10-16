Бизнесмен пожаловался Бастрыкину на мэрию Нефтеюганска

Бизнесмен из Нефтеюганска пожаловался на мэрию города Бастрыкину и Комаровой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнесмен пожаловался главе СК РФ Александру Бастрыкину на мэрию Нефтеюганска (ХМАО). Поводом стали проложенные трубы со сточными водами на земельном участке предпринимателя, которые городские власти отказываются убирать, о чем URA.RU сообщил сам владелец бизнеса.

«В 2020 году я арендовал участок, и построил на нем два гаража для грузовых автомобилей. В 2022 году я купил участок, но обнаружил на нем трубы, которыми пользуется АО „Юганскводоканал“. На обращение, в котором я попросил убрать эти объекты, они ответили, что трубы принадлежат администрации города, а водоканал использует их по договору аренды», — рассказал бизнесмен.

По словам предпринимателя, он писал сразу в несколько инстанций, в том числе в местную прокуратуру и СК. Однако, проблема не была решена. Таким образом, он дошел до жалоб главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и губернатору ХМАО Наталье Комаровой.

В администрации Нефтеюганска корреспонденту URA.RU рассказали, что участок принадлежит к зонам с особыми условиями использования территории. Кроме того, арендатор и, в последствии, владелец, знал, что на участке проходят трубы, убрать которые нет возможности. «Данный участок был предоставлен гражданину по договору аренды, в котором предусмотрено обязательство арендатора обеспечить свободный доступ к нему. Арендатором были построены на земельном участке два гаража, которые оформлены в собственность, в связи с чем земельный участок предоставлен гражданину в собственность по договору купли-продажи. Таким образом, демонтаж муниципальной трубы не планируется», — уточнили в администрации Нефтеюганска.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по повторной жалобе бывшего следователя из ХМАО Евгения Шестакова. Бывший следователь обратился к главе СК с просьбой провести проверку действий руководителя следственного управления по ХМАО Михаила Мокшина, а также начальника одного из отделов окружного главка — Мурата Цуроева.