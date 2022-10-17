В Челябинске упал спрос на участки под коттеджи

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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, дача, облепиха, дачный участок, сад
Причиной снижения спроса на участки под коттеджи называют сезонность Фото:

В Челябинске в октябре по сравнению с сентябрем спрос на покупку участков для строительства коттеджей снизился в полтора раза. Об этом URA.RU сообщил директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«В настоящий момент идет сильное снижение спроса на земельные участки. По сравнению с сентябрем, в октябре активность уменьшена в полтора раза», — поделился Подпятников.

По словам директора агентства, охотнее участки покупают в западном направлении. В приоритете у челябинцев поселок Западный и Западный-2, которые находятся в экологически чистой зоне. Согласно сервису «Авито», средняя цена за 20 соток земли в этих районах сейчас составляет 5 млн 900 тысяч рублей, 10 соток можно приобрести за полтора миллиона рублей.

В начале сентября этого года риэлторы стали скупать заброшенные дачи в СНТ и в пригороде Челябинска по низким ценам. Как сообщила URA.RU юрист по недвижимости Надежда Кушнова, средняя стоимость участков составляла от 25 до 50 тысяч рублей.

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В Челябинске в октябре по сравнению с сентябрем спрос на покупку участков для строительства коттеджей снизился в полтора раза. Об этом URA.RU сообщил директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников. «В настоящий момент идет сильное снижение спроса на земельные участки. По сравнению с сентябрем, в октябре активность уменьшена в полтора раза», — поделился Подпятников. По словам директора агентства, охотнее участки покупают в западном направлении. В приоритете у челябинцев поселок Западный и Западный-2, которые находятся в экологически чистой зоне. Согласно сервису «Авито», средняя цена за 20 соток земли в этих районах сейчас составляет 5 млн 900 тысяч рублей, 10 соток можно приобрести за полтора миллиона рублей. В начале сентября этого года риэлторы стали скупать заброшенные дачи в СНТ и в пригороде Челябинска по низким ценам. Как сообщила URA.RU юрист по недвижимости Надежда Кушнова, средняя стоимость участков составляла от 25 до 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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