В Челябинске упал спрос на участки под коттеджи

Причиной снижения спроса на участки под коттеджи называют сезонность Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске в октябре по сравнению с сентябрем спрос на покупку участков для строительства коттеджей снизился в полтора раза. Об этом URA.RU сообщил директор агентства недвижимости «А1» Степан Подпятников.

«В настоящий момент идет сильное снижение спроса на земельные участки. По сравнению с сентябрем, в октябре активность уменьшена в полтора раза», — поделился Подпятников.

По словам директора агентства, охотнее участки покупают в западном направлении. В приоритете у челябинцев поселок Западный и Западный-2, которые находятся в экологически чистой зоне. Согласно сервису «Авито», средняя цена за 20 соток земли в этих районах сейчас составляет 5 млн 900 тысяч рублей, 10 соток можно приобрести за полтора миллиона рублей.

В начале сентября этого года риэлторы стали скупать заброшенные дачи в СНТ и в пригороде Челябинска по низким ценам. Как сообщила URA.RU юрист по недвижимости Надежда Кушнова, средняя стоимость участков составляла от 25 до 50 тысяч рублей.