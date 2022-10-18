18 октября 2022

В ХМАО жительница ограбила квартиру ради покупки кроссовок

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт на станции метро Площадь 1905 года. Екатеринбург, кроссовки, обувь ярошевской
Награбленное женщина потратила на покупку обуви Фото:

Жительница Мегиона, похитив в квартире 6 тысяч рублей, потратила их на покупку кроссовок. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«В Мегионе гражданка, находясь в квартире, открыто, без применения насилия, похитила денежные средства в сумме 6 тысяч рублей. В дальнейшем она приобрела на эти деньги кроссовки», — сообщается на сайте ведомства.

По факту грабежа возбуждено уголовное уголовное дело. С подозреваемой взята подписка о невыезде. Выяснилось, что она уже была неоднократно судима. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) у местного жителя конфисковали 8 тысяч не маркированных пачек сигарет на сумму 1,2 миллиона рублей.

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Жительница Мегиона, похитив в квартире 6 тысяч рублей, потратила их на покупку кроссовок. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу. «В Мегионе гражданка, находясь в квартире, открыто, без применения насилия, похитила денежные средства в сумме 6 тысяч рублей. В дальнейшем она приобрела на эти деньги кроссовки», — сообщается на сайте ведомства. По факту грабежа возбуждено уголовное уголовное дело. С подозреваемой взята подписка о невыезде. Выяснилось, что она уже была неоднократно судима. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) у местного жителя конфисковали 8 тысяч не маркированных пачек сигарет на сумму 1,2 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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