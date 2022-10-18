В ХМАО жительница ограбила квартиру ради покупки кроссовок

Награбленное женщина потратила на покупку обуви Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Мегиона, похитив в квартире 6 тысяч рублей, потратила их на покупку кроссовок. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

«В Мегионе гражданка, находясь в квартире, открыто, без применения насилия, похитила денежные средства в сумме 6 тысяч рублей. В дальнейшем она приобрела на эти деньги кроссовки», — сообщается на сайте ведомства.



По факту грабежа возбуждено уголовное уголовное дело. С подозреваемой взята подписка о невыезде. Выяснилось, что она уже была неоднократно судима. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) у местного жителя конфисковали 8 тысяч не маркированных пачек сигарет на сумму 1,2 миллиона рублей.