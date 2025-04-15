Пенсионерка из ХМАО отомстила аферистам за опасный вибромассажер и отсудила полмиллиона рублей

Пенсионерка из Нягани (ХМАО) отсудила более 600 тысяч рублей у продавцов, которые навязали ей покупку массажной накидки. Юристы Роспотребнадзора помогли ей через суд вернуть троекратную стоимость товара.
«Пенсионерка не заметила, как подписала кредитный договор на покупку массажной накидки, стоимость которой составляла 200 000 рублей. Няганский городской суд постановил расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с продавца 615 426 рублей 04 копейки», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО на официальном сайте. В эту сумму вошла стоимость товара — 200 000 рублей, неустойка — 200 000 рублей, компенсация морального вреда — 10 000 рублей, штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя в размере 205 000 рублей и почтовые расходы.
Женщина купила вибромассажер на презентации, где ей рассказали о полезных свойствах товара. Она купила его, не получив всей информации. Уже дома, прочитав инструкцию, она узнала, что массажер может быть опасен для людей с гипертонией, которой она страдала.
Женщина решила вернуть товар и обратилась в Роспотребнадзор, чтобы защитить свои права. Юристы Роспотребнадзора подали иск в суд, и Няганский городской суд вынес решение в ее пользу. Продавцам пришлось вернуть не только деньги за товар, но и заплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда.
Ранее URA.RU писало, что в Когалыме (ХМАО) пенсионерам пытались всучить вибромассажер за 200 тысяч рублей, прикрываясь бесплатной проверкой зрения. Жертвой развода стала югорчанка, больная раком.
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