Контору микрозаймов поймали на лживой рекламе в торговом центре Сургута

В Сургуте антимонопольная служба обнаружила, что микрофинансовая компания разместила лживую рекламу в одном из торговых центров города. Фирма обещала займы под «низкие 0%» и с «длинными сроками», но скрыла важные условия, вводя людей в заблуждение, сообщила пресс-служба УФССП России по ХМАО.
«В действиях микрофинансовой организации, зарегистрированной в городе Санкт-Петербурге, выявлены нарушения в рекламе финансовой услуги, размещенной в точке выдачи займов в одном из торговых центров города Сургута. Рекламораспространитель обещал помочь в быстрой выдаче займа под „низкие 0%“, „длинные сроки“, „широкая линейка“. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что информация обманывала ожидания, сформированные у потребителей такой рекламой», — сообщило окружное УФССП на официальном сайте.
Компания не указала в рекламе все детали выдачи кредита, что нарушает законы, регулирующие рекламу финансовых услуг. В результате, антимонопольная служба начала разбирательство с кредитной организацией и выдала предписание об исправлении нарушений. Судебные приставы также вмешались в ситуацию. Компании грозит штраф в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
По данным антимонопольной службы, в Югре было обнаружено еще три фирмы, размещавшие недостоверную рекламу финансовых услуг. Все они будут привлечены к административной ответственности.
Ранее URA.RU сообщало, что антимонопольная служба оштрафовала медицинский центр в Сургуте. Ведомство потребовало у организации убрать рекламу, которая вводила клиентов в заблуждение, но требование проигнорировали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!