В Ханты-Мансийске из-за бюрократии гибнет уникальный природный парк

ОНФ призвал власти Ханты-Мансийска срочно принять меры по сохранению природного парка «Самаровский чугас», где из-за недостатка финансирования гибнут сотни деревьев. Эксперт ОНФ Евгений Печерица заявил, что земли парка должны были передать в муниципальное управление еще в 2014 году по решению суда, однако до сих пор этого не произошло из-за бюрократических проволочек.
«С 2014 года не удается зарегистрировать участки: где-то незаконные постройки, где-то конфликты с собственниками. Без этого город юридически просто не вправе выделять такие деньги на спасение леса», — пояснил Печерица в разговоре с URA.RU. Во время встречи общественников с представителями администрации в мэрии подтвердили, что передача земли затягивается из-за сложностей с межеванием.
Печерица заявил, что по оценкам мэрии для полноценного ухода за парком требуется 200 млн рублей ежегодно. Также необходимо создание специального отдела и десятки сотрудников. Однако, по словам активиста, власти говорят о нехватке средств. Вместе с этим департамент недропользования якобы называет гибель деревьев «естественным процессом», хотя новые посадки не ведутся.
Ранее URA.RU писало о другом скандале, который был связан с «Самаровским чугасом». Тогда жители Ханты-Мансийска выступили против вырубки леса под новое жилищное строительство. Они были обеспокоены сохранностью реликтового парка и опасной близостью застройки к аэропорту.
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