14 апреля 2025

Ветераны ХМАО получили по 80 тысяч рублей ко Дню Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветераны ХМАО получили по 80 тысяч рублей ко Дню Победы
Ветераны ХМАО получили по 80 тысяч рублей ко Дню Победы Фото:

Ветераны Югры получили единовременную выплату в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. По данным Отделения Социального фонда России по ХМАО, всего дополнительные выплаты получили больше 600 человек.

«Отделение СФР по ХМАО перечислило 665 ветеранам выплату в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В Югре проживает 261 человек, которым положены выплаты в размере 80 тысяч рублей, согласно указу президента Российской Федерации», — сообщил соцфонд на официальном сайте.

По 80 тысяч рублей перечислили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также гражданам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. По 55 тысяч рублей получили 404 гражданина, трудившиеся в тылу в период войны, а также те, кто награжден орденами и медалями СССР за самоотверженный труд. Эти выплаты, приуроченные к 80-летию Победы, являются дополнительными к ежегодной выплате в 10 тысяч рублей, которую ветераны получают по указу президента.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО появились новые выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны. В число граждан, имеющих право на получение выплат за боевые заслуги перед Отечеством, включены «дети войны».

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Ветераны Югры получили единовременную выплату в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. По данным Отделения Социального фонда России по ХМАО, всего дополнительные выплаты получили больше 600 человек. «Отделение СФР по ХМАО перечислило 665 ветеранам выплату в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В Югре проживает 261 человек, которым положены выплаты в размере 80 тысяч рублей, согласно указу президента Российской Федерации», — сообщил соцфонд на официальном сайте. По 80 тысяч рублей перечислили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также гражданам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. По 55 тысяч рублей получили 404 гражданина, трудившиеся в тылу в период войны, а также те, кто награжден орденами и медалями СССР за самоотверженный труд. Эти выплаты, приуроченные к 80-летию Победы, являются дополнительными к ежегодной выплате в 10 тысяч рублей, которую ветераны получают по указу президента. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО появились новые выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны. В число граждан, имеющих право на получение выплат за боевые заслуги перед Отечеством, включены «дети войны».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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