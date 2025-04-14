Ветераны ХМАО получили по 80 тысяч рублей ко Дню Победы

Ветераны Югры получили единовременную выплату в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. По данным Отделения Социального фонда России по ХМАО, всего дополнительные выплаты получили больше 600 человек.
«Отделение СФР по ХМАО перечислило 665 ветеранам выплату в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В Югре проживает 261 человек, которым положены выплаты в размере 80 тысяч рублей, согласно указу президента Российской Федерации», — сообщил соцфонд на официальном сайте.
По 80 тысяч рублей перечислили участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также гражданам, награжденным знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда» и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. По 55 тысяч рублей получили 404 гражданина, трудившиеся в тылу в период войны, а также те, кто награжден орденами и медалями СССР за самоотверженный труд. Эти выплаты, приуроченные к 80-летию Победы, являются дополнительными к ежегодной выплате в 10 тысяч рублей, которую ветераны получают по указу президента.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО появились новые выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны. В число граждан, имеющих право на получение выплат за боевые заслуги перед Отечеством, включены «дети войны».
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