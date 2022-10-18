18 октября 2022

Проект пермских айтишников по распознаванию ДТП тестируют в Москве

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Памятник Александру 2 на Алом поле. Челябинск, гаи, рено, тойота, происшествие, дтп, авария, автотранспорт, гибдд, инспектор дпс
Система распознает ДТП, изучая камеры видеонаблюдения Фото:

Проект пермских айтишников из компании TrafficData по распознаванию ДТП проходит тестирование в Москве и Уфе. Об этом пишет ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Тестирование проходит на платных дорогах Москвы и Уфы. В TrafficData уточнили, что проект полностью доработан. Добавлена функция определения типа ДТП. Релиз проекта запланирован на октябрь», — сообщает агентство.

Проект компании был представлен еще летом, система может распознать аварию анализируя записи с камер видеонаблюдения. Это позволит оперативно вызвать экстренные службы на место ДТП. Точность распознавания сейчас составляет 90%.

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Проект пермских айтишников из компании TrafficData по распознаванию ДТП проходит тестирование в Москве и Уфе. Об этом пишет ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу компании. «Тестирование проходит на платных дорогах Москвы и Уфы. В TrafficData уточнили, что проект полностью доработан. Добавлена функция определения типа ДТП. Релиз проекта запланирован на октябрь», — сообщает агентство. Проект компании был представлен еще летом, система может распознать аварию анализируя записи с камер видеонаблюдения. Это позволит оперативно вызвать экстренные службы на место ДТП. Точность распознавания сейчас составляет 90%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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