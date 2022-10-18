Проект пермских айтишников по распознаванию ДТП тестируют в Москве

19 октября 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

Система распознает ДТП, изучая камеры видеонаблюдения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Проект пермских айтишников из компании TrafficData по распознаванию ДТП проходит тестирование в Москве и Уфе. Об этом пишет ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу компании. «Тестирование проходит на платных дорогах Москвы и Уфы. В TrafficData уточнили, что проект полностью доработан. Добавлена функция определения типа ДТП. Релиз проекта запланирован на октябрь», — сообщает агентство. Проект компании был представлен еще летом, система может распознать аварию анализируя записи с камер видеонаблюдения. Это позволит оперативно вызвать экстренные службы на место ДТП. Точность распознавания сейчас составляет 90%.

Проект пермских айтишников из компании TrafficData по распознаванию ДТП проходит тестирование в Москве и Уфе. Об этом пишет ИА «Текст» со ссылкой на пресс-службу компании. «Тестирование проходит на платных дорогах Москвы и Уфы. В TrafficData уточнили, что проект полностью доработан. Добавлена функция определения типа ДТП. Релиз проекта запланирован на октябрь», — сообщает агентство. Проект компании был представлен еще летом, система может распознать аварию анализируя записи с камер видеонаблюдения. Это позволит оперативно вызвать экстренные службы на место ДТП. Точность распознавания сейчас составляет 90%.