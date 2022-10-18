18 октября 2022

В Нижневартовске продают трехэтажную квартиру с золотым туалетом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В квартире выполнен дизайнерский ремонт с позолотой Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу трехуровневую квартиру почти за 12 миллионов рублей. В ней выполнен дорогой ремонт, а интерьер туалетной комнаты выполнен в позолоте. Объявление опубликовали на сайте «Авито».

«Трехуровневая квартира на 10 этаже в 128,4 квадратных метра. Стоимость составляет 11,9 миллионов рублей», — следует из объявления на сайте. На фото видно, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт с лепниной и позолотой в туалетной комнате.

Высота потолков жилья достигает трех метров, а площадь только одной кухни составляет 40 квадратных метров. В квартире также установлена мягкая мебель в стиле дворцовой классики. Уточнить у продавца, остается ли она новому владельцу, на момент публикации новости не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске за 17 миллионов продается дом с бомбоубежищем. В здании 15 комнат, в которых расположены встроенная баня, спортзал, творческой мастерской, винным погребом и библиотекой.

Стоимость квартиры составляет 11,9 млн рублей
Фото:
В квартире выполнен дизайнерский ремонт с позолотой
Фото:
Площадь квартиры составляет более 120 квадратных метров
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу трехуровневую квартиру почти за 12 миллионов рублей. В ней выполнен дорогой ремонт, а интерьер туалетной комнаты выполнен в позолоте. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Трехуровневая квартира на 10 этаже в 128,4 квадратных метра. Стоимость составляет 11,9 миллионов рублей», — следует из объявления на сайте. На фото видно, что в квартире выполнен дизайнерский ремонт с лепниной и позолотой в туалетной комнате. Высота потолков жилья достигает трех метров, а площадь только одной кухни составляет 40 квадратных метров. В квартире также установлена мягкая мебель в стиле дворцовой классики. Уточнить у продавца, остается ли она новому владельцу, на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске за 17 миллионов продается дом с бомбоубежищем. В здании 15 комнат, в которых расположены встроенная баня, спортзал, творческой мастерской, винным погребом и библиотекой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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