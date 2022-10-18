18 октября 2022

Мобилизованные из Сургута раскрыли стоимость экипировки в условиях дефицита снаряжения

Мобилизованный из ХМАО: собрать бойца на фронт стоит от 35 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, бронежилет, полигон, армия, военные, солдаты, пулемет, оружие, пулеметчик, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, пехотинцы
Мобилизованный рассказал, столько денег нужно потратить на дополнительные закупки снаряжения Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованный из Сургута (ХМАО) рассказал, что в условиях дефицита одежды, снаряжения и медицинских препаратов сборы бойца могут уложиться в 35 тысяч рублей. Информацию он раскрыл корреспонденту URA.RU во время отправки на обучение из самого крупного города округа.

«У нас компания друзей, некоторым пришли повестки. Мы все скидывались, кто чем может, чтобы их отправить на фронт. Кто-то помогал деньгами, кто-то покупал медицину, кто-то помогал вещами. Сейчас дефицит везде, самая маленькая сумма — 35 тысяч рублей», — отмечает мужчина.

Ранее URA.RU рассказывало об отправке мобилизованных из Сургута. Президент Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Планировалось мобилизовать около 300 тысяч человек из резерва.

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Мобилизованный из Сургута (ХМАО) рассказал, что в условиях дефицита одежды, снаряжения и медицинских препаратов сборы бойца могут уложиться в 35 тысяч рублей. Информацию он раскрыл корреспонденту URA.RU во время отправки на обучение из самого крупного города округа. «У нас компания друзей, некоторым пришли повестки. Мы все скидывались, кто чем может, чтобы их отправить на фронт. Кто-то помогал деньгами, кто-то покупал медицину, кто-то помогал вещами. Сейчас дефицит везде, самая маленькая сумма — 35 тысяч рублей», — отмечает мужчина. Ранее URA.RU рассказывало об отправке мобилизованных из Сургута. Президент Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Планировалось мобилизовать около 300 тысяч человек из резерва.
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© Служба новостей «URA.RU»
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