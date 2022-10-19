В Челябинске снизили цену на элитный пивной клуб-банкрот

20 октября 2022 в 00:06 Размер текста - 17 +

Аукцион объявлен повторно по сниженной цене Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Челябинске открыли новый аукцион по продаже активов обанкроченной частной семейной пивоварни «Крист», которая являлась одной из первых в городе заведений клубного формата для VIP-персон. Прежний аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. «Продается нежилое помещение (пивоваренный цех) площадью 496,3 кв. метра; нежилое помещение площадью 18,9 кв. метра; земельный участок площадью 1353 кв. метра. Начальная цена 12,150 млн рублей», — указано на портале торгов. Впервые имущество пытались продать летом 2021 года, но торги были отменены. На новый аукцион объявлялся сбор заявок до 23 сентября, сумма составляла 12 млн 500 тысяч рублей, однако он не состоялся. Пивоварня «Крист» находится на первом этаже девятиэтажки на улице Гагарина, 1. Она была закрытым заведением для VIP-персон, зайти туда можно было только владельцам либо по рекомендации.

В Челябинске открыли новый аукцион по продаже активов обанкроченной частной семейной пивоварни «Крист», которая являлась одной из первых в городе заведений клубного формата для VIP-персон. Прежний аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. «Продается нежилое помещение (пивоваренный цех) площадью 496,3 кв. метра; нежилое помещение площадью 18,9 кв. метра; земельный участок площадью 1353 кв. метра. Начальная цена 12,150 млн рублей», — указано на портале торгов. Впервые имущество пытались продать летом 2021 года, но торги были отменены. На новый аукцион объявлялся сбор заявок до 23 сентября, сумма составляла 12 млн 500 тысяч рублей, однако он не состоялся. Пивоварня «Крист» находится на первом этаже девятиэтажки на улице Гагарина, 1. Она была закрытым заведением для VIP-персон, зайти туда можно было только владельцам либо по рекомендации.