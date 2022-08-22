В Челябинске продают пивной клуб, где собирались VIP

Торги объявлены с повышением цены Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Челябинске до 23 сентября собирают заявки на аукцион по продаже активов обанкроченной частной семейной пивоварни «Крист», одного из первых в городе заведений клубного формата для VIP. Как сообщается на портале торгов, начальная цена имущества — 12 млн 500 тысяч рублей.

«Продается нежилое помещение площадью 496,3 кв. метра; нежилое помещение площадью 18,9 кв. метра; земельный участок площадью 1353 кв. метра. Начальная цена 13 млн 500 тысяч рублей. Аукцион на повышение», — сообщается в объявлении о проведении аукциона.

Недвижимость на первом этаже девятиэтажки продается по адресу в Ленинском районе на улице Гагарина, дом 1. Назначение реализуемой земли: для эксплуатации нежилых помещений — пивоваренного цеха и склада. Инициатором аукциона выступил конкурсный управляющий Александр Ципривуз.

Первая попытка продать имущество состоялась летом 2021 года. Тогда помещение вместе с оборудованием для изготовления пива оценили в 52 миллиона рублей. При этом указанные в аукционном листе объекты продавали за 12 млн 295 тысяч рублей, но торги были отменены. Реализуемое имущество год назад находилось в залоге у ПАО «Восточный экспресс банк». URA.RU в июне 2021 года сообщало, что пивоварня «Крист» в 2014 году взяла банковский кредит на сумму 10 млн рублей, который погасить удалось только частично. В результате сумма задолженности на момент банкротства составила 12 181 285 рублей.

Первые входные билеты в пивоварню «Крист» распространялись исключительно среди владельцев помещения. Среди них было много VIP-персон. Попасть в заведение можно было только по рекомендации.