Аксенов: 45 важных объектов Крыма взяты под усиленную охрану

21 октября 2022 в 03:19 Размер текста - 17 +

На всей территории республики Крым не будут вводить высокий уровень террористической опасности, заявил Сергей Аксенов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После подписания указа президента России Владимира Путина о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 45 важных объектов на территории Крыма были взяты под усиленную охрану. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «После подписания указа под охрану на территории республики взято еще 45 важных объектов — в дополнение к тем, на которых уже усилены меры безопасности в рамках действующего высокого уровня террористической угрозы», — заявил Сергей Аксенов «Известиям». Он добавил, что все меры, предусмотренные указом Путина, актуальны и адекватны в складывающейся ситуации. Он также отметил, что введение среднего уровня реагирования в регионе никак не повлияет на повседневную жизнь крымчан. «Этот режим позволяет органам власти более оперативно реагировать на возникающие угрозы, дает возможность эффективно проводить мобилизационные мероприятия в разных сферах, в том числе в экономике, усиливать меры безопасности и межведомственную координацию», — уточнил Аксенов. Также он добавил, что не планируется вводить высокий уровень террористической опасности на всей территории республики. 19 октября Владимир Путин ввел военное положение на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава ДНР Денис Пушилин назвал это решением своевременным и закономерным. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также поддержал решение Путина. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.

После подписания указа президента России Владимира Путина о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 45 важных объектов на территории Крыма были взяты под усиленную охрану. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «После подписания указа под охрану на территории республики взято еще 45 важных объектов — в дополнение к тем, на которых уже усилены меры безопасности в рамках действующего высокого уровня террористической угрозы», — заявил Сергей Аксенов «Известиям». Он добавил, что все меры, предусмотренные указом Путина, актуальны и адекватны в складывающейся ситуации. Он также отметил, что введение среднего уровня реагирования в регионе никак не повлияет на повседневную жизнь крымчан. «Этот режим позволяет органам власти более оперативно реагировать на возникающие угрозы, дает возможность эффективно проводить мобилизационные мероприятия в разных сферах, в том числе в экономике, усиливать меры безопасности и межведомственную координацию», — уточнил Аксенов. Также он добавил, что не планируется вводить высокий уровень террористической опасности на всей территории республики. 19 октября Владимир Путин ввел военное положение на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава ДНР Денис Пушилин назвал это решением своевременным и закономерным. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий также поддержал решение Путина. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ.