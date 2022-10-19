Балицкий поддержал решение Путина о введении военного положения в новых регионах России

20 октября 2022 в 02:04 Размер текста - 17 +

Он объяснил, зачем это было необходимо его региону Фото: «Крым. Реалии» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Запорожья поддержали решение президента РФ Владимира Путина ввести военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий. «Хочу отметить, что мы полностью поддерживаем решение президента о введении военного положения. Запорожская область ежедневно подвергается провокациям и попыткам дестабилизации со стороны сопредельных территорий Украины, и мы понимаем важность принятого своевременного решения», — написал он в Telegram. Балицкий заверил, что все меры безопасности, которые сегодня действуют на территории Запорожской области, продолжат свое действие, а также будут усилены. Он пообещал усилить охрану общественного порядка, общественной безопасности, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей. Глава Запорожья сообщил, что на настоящее время усилена работа контрольно-пропускных пунктов. Он предупредил, что на время действия военного положения будут отменены культурно-массовые мероприятия, и комендантский час в Запорожской области продолжит свое действие. «Прошу жителей Запорожской области не волноваться. Мы с вами знаем, как жить в условиях определенных ограничений ради сохранения жизней и обеспечения безопасности граждан», — обратился Балицкий к местным. Владимир Путин ввел военное положение на новых территориях РФ 19 октября. Позже Совет Федерации подтвердил эту информацию. Глава ДНР Денис Пушилин назвал это решение закономерным и своевременным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Запорожья поддержали решение президента РФ Владимира Путина ввести военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий. «Хочу отметить, что мы полностью поддерживаем решение президента о введении военного положения. Запорожская область ежедневно подвергается провокациям и попыткам дестабилизации со стороны сопредельных территорий Украины, и мы понимаем важность принятого своевременного решения», — написал он в Telegram. Балицкий заверил, что все меры безопасности, которые сегодня действуют на территории Запорожской области, продолжат свое действие, а также будут усилены. Он пообещал усилить охрану общественного порядка, общественной безопасности, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей. Глава Запорожья сообщил, что на настоящее время усилена работа контрольно-пропускных пунктов. Он предупредил, что на время действия военного положения будут отменены культурно-массовые мероприятия, и комендантский час в Запорожской области продолжит свое действие. «Прошу жителей Запорожской области не волноваться. Мы с вами знаем, как жить в условиях определенных ограничений ради сохранения жизней и обеспечения безопасности граждан», — обратился Балицкий к местным. Владимир Путин ввел военное положение на новых территориях РФ 19 октября. Позже Совет Федерации подтвердил эту информацию. Глава ДНР Денис Пушилин назвал это решение закономерным и своевременным.