Челябинский омбудсмен назвала количество многодетных отцов, которых не возьмут на фронт

Мобилизованных многодетных отцов из Челябинской области вернут домой

Омбудсмен Юлия Сударенко будет возвращать домой мужчин, мобилизованных по ошибке Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Челябинской области 84 многодетных отца получили отсрочку от частичной мобилизации. Об этом 21 октября сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«В региональные списки многодетных отцов, которым полагается отсрочка, попали 84 человека. Этот реестр уже сформирован, мы начинаем работать по этому списку», — цитирует слова Сударенко издание «74ру».

Омбудсмен отметила, что многие из этого списка уехали в зону проведения специальной военной операции. Теперь их необходимо будет возвращать обратно к семьям, но на это потребуется время.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.