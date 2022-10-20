20 октября 2022

Челябинский омбудсмен назвала количество многодетных отцов, которых не возьмут на фронт

Мобилизованных многодетных отцов из Челябинской области вернут домой
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, омбудсмен, сударенко юлия, права человека, челябинская область
Омбудсмен Юлия Сударенко будет возвращать домой мужчин, мобилизованных по ошибке Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Челябинской области 84 многодетных отца получили отсрочку от частичной мобилизации. Об этом 21 октября сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.

«В региональные списки многодетных отцов, которым полагается отсрочка, попали 84 человека. Этот реестр уже сформирован, мы начинаем работать по этому списку», — цитирует слова Сударенко издание «74ру».

Омбудсмен отметила, что многие из этого списка уехали в зону проведения специальной военной операции. Теперь их необходимо будет возвращать обратно к семьям, но на это потребуется время.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

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В Челябинской области 84 многодетных отца получили отсрочку от частичной мобилизации. Об этом 21 октября сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко. «В региональные списки многодетных отцов, которым полагается отсрочка, попали 84 человека. Этот реестр уже сформирован, мы начинаем работать по этому списку», — цитирует слова Сударенко издание «74ру». Омбудсмен отметила, что многие из этого списка уехали в зону проведения специальной военной операции. Теперь их необходимо будет возвращать обратно к семьям, но на это потребуется время. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.
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