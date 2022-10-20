Челябинский омбудсмен назвала количество многодетных отцов, которых не возьмут на фронт

В Челябинской области 84 многодетных отца получили отсрочку от частичной мобилизации. Об этом 21 октября сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
«В региональные списки многодетных отцов, которым полагается отсрочка, попали 84 человека. Этот реестр уже сформирован, мы начинаем работать по этому списку», — цитирует слова Сударенко издание «74ру».
Омбудсмен отметила, что многие из этого списка уехали в зону проведения специальной военной операции. Теперь их необходимо будет возвращать обратно к семьям, но на это потребуется время.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.
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