Мобилизованный свердловчанин погиб в зоне СВО

Обстоятельства гибели солдата не раскрываются Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Краснотурьинска (Свердловская область) Игорь Ковалев, мобилизованный 28 сентября, погиб в зоне спецоперации РФ на Украине. Информацию, появившуюся в одном из местных СМИ, URA.RU подтвердили в областном военкомате, не раскрыв обстоятельства трагедии.

«14 октября при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Краснотурьинска Ковалев Игорь Борисович. <…> Игорь трудился на Богословском алюминиевом заводе», — написала муниципальная газета «Заря Урала» на странице в соцсети «ВКонтакте».

Друзья Игоря Ковалева вспомнили о нем как о заботливом и отзывчивом человеке. Судя по странице в ВК, в сентября ему исполнилось 36 лет. Вместе с женой Игорь Ковалев воспитывал двоих сыновей.

Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов, из Свердловской области — 9,7 тысячи мужчин (сколько призвано на текущий момент, неизвестно). 14 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что кампания должна завершиться в течение двух недель, то есть 28 октября.