21 октября 2022

В Екатеринбурге ветераны ЖД-корпуса собрали продукты и одежду мобилизованным сослуживцам. Фото

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Ветераны решили помочь сослуживцам (фото из архива) Фото:
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Мобилизация в России

Ветеранская организация екатеринбургского железнодорожного корпуса поддержала военнослужащих 43-й отдельной железнодорожной бригады, находящейся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Ветераны ЖДК Екатеринбурга, где я служил и состою ветераном, решили поддержать мобилизованных сослуживцев. Воинская часть 61207, где я проходил службу, с первого дня участвует в СВО» — сообщил собеседник.

Ранее URA.RU сообщало о жителях Карпинска (Свердловская область), отправивших мобилизованным письма и одежду. Машина, полностью загруженная коробками, отправилась в учебный центр для военных, расположенный в Елани, ночью 22 октября.

Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

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Ветеранская организация екатеринбургского железнодорожного корпуса поддержала военнослужащих 43-й отдельной железнодорожной бригады, находящейся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Ветераны ЖДК Екатеринбурга, где я служил и состою ветераном, решили поддержать мобилизованных сослуживцев. Воинская часть 61207, где я проходил службу, с первого дня участвует в СВО» — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало о жителях Карпинска (Свердловская область), отправивших мобилизованным письма и одежду. Машина, полностью загруженная коробками, отправилась в учебный центр для военных, расположенный в Елани, ночью 22 октября. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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