В Екатеринбурге ветераны ЖД-корпуса собрали продукты и одежду мобилизованным сослуживцам. Фото

22 октября 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Ветераны решили помочь сослуживцам (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Ветеранская организация екатеринбургского железнодорожного корпуса поддержала военнослужащих 43-й отдельной железнодорожной бригады, находящейся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Ветераны ЖДК Екатеринбурга, где я служил и состою ветераном, решили поддержать мобилизованных сослуживцев. Воинская часть 61207, где я проходил службу, с первого дня участвует в СВО» — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало о жителях Карпинска (Свердловская область), отправивших мобилизованным письма и одежду. Машина, полностью загруженная коробками, отправилась в учебный центр для военных, расположенный в Елани, ночью 22 октября. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Ветеранская организация екатеринбургского железнодорожного корпуса поддержала военнослужащих 43-й отдельной железнодорожной бригады, находящейся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Ветераны ЖДК Екатеринбурга, где я служил и состою ветераном, решили поддержать мобилизованных сослуживцев. Воинская часть 61207, где я проходил службу, с первого дня участвует в СВО» — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало о жителях Карпинска (Свердловская область), отправивших мобилизованным письма и одежду. Машина, полностью загруженная коробками, отправилась в учебный центр для военных, расположенный в Елани, ночью 22 октября. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).