Ветеранская организация екатеринбургского железнодорожного корпуса поддержала военнослужащих 43-й отдельной железнодорожной бригады, находящейся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Ветераны ЖДК Екатеринбурга, где я служил и состою ветераном, решили поддержать мобилизованных сослуживцев. Воинская часть 61207, где я проходил службу, с первого дня участвует в СВО» — сообщил собеседник.
Ранее URA.RU сообщало о жителях Карпинска (Свердловская область), отправивших мобилизованным письма и одежду. Машина, полностью загруженная коробками, отправилась в учебный центр для военных, расположенный в Елани, ночью 22 октября.
Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).
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