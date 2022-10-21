Жители свердловского города отправили одежду и письма мобилизованным. Фото

22 октября 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

Жители Карпинска собрали для мобилизованных полезные вещи и еду (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Карпинска (Свердловская область) собрали продукты питания, медикаменты и одежду для мобилизованных. Вещи, поступающие в пункты приема помощи, волонтеры рассортировали по группам и упаковали в коробки. Об этом рассказали волонтеры в соцсетях. «Совсем скоро нашим мобилизованным ребятам будут доставлены теплая одежда, спальные мешки, медикаменты, инструменты, продукты питания, а также обереги, сделанные детскими руками, и письма с добрыми пожеланиями, написанные школьниками», — сообщили в группе «Карпинск Новости» в соцсети «ВКонтакте». Машина, полностью загруженная коробками, отправилась в учебный центр для военных, расположенный в Елани, ночью 22 октября. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).

Жители Карпинска (Свердловская область) собрали продукты питания, медикаменты и одежду для мобилизованных. Вещи, поступающие в пункты приема помощи, волонтеры рассортировали по группам и упаковали в коробки. Об этом рассказали волонтеры в соцсетях. «Совсем скоро нашим мобилизованным ребятам будут доставлены теплая одежда, спальные мешки, медикаменты, инструменты, продукты питания, а также обереги, сделанные детскими руками, и письма с добрыми пожеланиями, написанные школьниками», — сообщили в группе «Карпинск Новости» в соцсети «ВКонтакте». Машина, полностью загруженная коробками, отправилась в учебный центр для военных, расположенный в Елани, ночью 22 октября. В Свердловской области повсеместно собирают вещи для военнослужащих. Редакция URA.RU собрала информацию, куда можно принести вещи для солдат. В России 21 сентября началась частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Призвать на военную службу планировалось порядка 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).