Курганские коммунальщики просят организовать «бронь» для своих водителей

Региональный оператор «Чистый город» просит региональных властей обеспечить их водителям мусоровозов «бронь» при частичной мобилизации. Об этом замруководителя регионального оператора ООО «Чистый город» Наталья Фомина рассказала в рамках круглого стола по поддержку экологических инициатив.
«Наша компания направила документы в соответствующий орган — региональный департамент гражданской защиты, потому что министерство природных ресурсов инициировало бронирование сотрудников с такой специальной квалификацией, сотрудников, которых сложно найти новых и в моменте обучить», — цитирует слова Фоминой издание 45.RU. По словам Фоминой, сфера коммунальных отходов является той отраслью, которая нуждается в «брони» при частичной мобилизации.
В том числе представитель компании обратила внимание, что в районах зачастую работает один мусоровоз и два водителя на всю территорию. Если на военную службу призовут одного водителя, то второму придется работать каждый день по 12 часов, либо организация будет вынуждена искать и обучать нового сотрудника.
Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.
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