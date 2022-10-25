Курганские коммунальщики просят организовать «бронь» для своих водителей

«Чистый город» намерен «забронировать» своих водителей от частичной мобилизации (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Региональный оператор «Чистый город» просит региональных властей обеспечить их водителям мусоровозов «бронь» при частичной мобилизации. Об этом замруководителя регионального оператора ООО «Чистый город» Наталья Фомина рассказала в рамках круглого стола по поддержку экологических инициатив.

«Наша компания направила документы в соответствующий орган — региональный департамент гражданской защиты, потому что министерство природных ресурсов инициировало бронирование сотрудников с такой специальной квалификацией, сотрудников, которых сложно найти новых и в моменте обучить», — цитирует слова Фоминой издание 45.RU. По словам Фоминой, сфера коммунальных отходов является той отраслью, которая нуждается в «брони» при частичной мобилизации.

В том числе представитель компании обратила внимание, что в районах зачастую работает один мусоровоз и два водителя на всю территорию. Если на военную службу призовут одного водителя, то второму придется работать каждый день по 12 часов, либо организация будет вынуждена искать и обучать нового сотрудника.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.