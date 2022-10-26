26 октября 2022

Авиакомпания S7 перешла на российскую систему бронирования билетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый рейс из Сочи. Курган, аэропорт, авиарейс, самолет, трап самолета, S7 Airlines
Компания еще в мае объявила, что выбрала отечественную систему Фото:

Авиакомпания S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования и возобновила работу онлайн-сервисов. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

«Мы перешли на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров. Сейчас основные сервисы уже работают как обычно», — сообщили на сайте авиакомпании S7.

Там также отметили, что их основные сервисы снова можно использовать онлайн. Среди них покупка, возврат и оплата билетов. Также можно зарегистрироваться на рейс и выбрать место в салоне, но функция доступна только в определенных аэропортах.

Ранее URA.RU сообщало, что S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования билетов ОРС. Выбор между отечественным и зарубежным аналогом там сделали еще в мае этого года. Новую систему предпочли и в авиакомпании «Уральские авиалинии». Переход они осуществили в сентябре, когда из-за обновления отключались электронные сервисы.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Авиакомпания S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования и возобновила работу онлайн-сервисов. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. «Мы перешли на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров. Сейчас основные сервисы уже работают как обычно», — сообщили на сайте авиакомпании S7. Там также отметили, что их основные сервисы снова можно использовать онлайн. Среди них покупка, возврат и оплата билетов. Также можно зарегистрироваться на рейс и выбрать место в салоне, но функция доступна только в определенных аэропортах. Ранее URA.RU сообщало, что S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования билетов ОРС. Выбор между отечественным и зарубежным аналогом там сделали еще в мае этого года. Новую систему предпочли и в авиакомпании «Уральские авиалинии». Переход они осуществили в сентябре, когда из-за обновления отключались электронные сервисы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...