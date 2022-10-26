Авиакомпания S7 перешла на российскую систему бронирования билетов

27 октября 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Компания еще в мае объявила, что выбрала отечественную систему Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпания S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования и возобновила работу онлайн-сервисов. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. «Мы перешли на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров. Сейчас основные сервисы уже работают как обычно», — сообщили на сайте авиакомпании S7. Там также отметили, что их основные сервисы снова можно использовать онлайн. Среди них покупка, возврат и оплата билетов. Также можно зарегистрироваться на рейс и выбрать место в салоне, но функция доступна только в определенных аэропортах. Ранее URA.RU сообщало, что S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования билетов ОРС. Выбор между отечественным и зарубежным аналогом там сделали еще в мае этого года. Новую систему предпочли и в авиакомпании «Уральские авиалинии». Переход они осуществили в сентябре, когда из-за обновления отключались электронные сервисы.

Авиакомпания S7 Airlines перешла на российскую систему бронирования и возобновила работу онлайн-сервисов. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика. «Мы перешли на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров. Сейчас основные сервисы уже работают как обычно», — сообщили на сайте авиакомпании S7. Там также отметили, что их основные сервисы снова можно использовать онлайн. Среди них покупка, возврат и оплата билетов. Также можно зарегистрироваться на рейс и выбрать место в салоне, но функция доступна только в определенных аэропортах. Ранее URA.RU сообщало, что S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования билетов ОРС. Выбор между отечественным и зарубежным аналогом там сделали еще в мае этого года. Новую систему предпочли и в авиакомпании «Уральские авиалинии». Переход они осуществили в сентябре, когда из-за обновления отключались электронные сервисы.