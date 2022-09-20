«Уральские авиалинии» столкнулись с массовым отключением своих сервисов

Электронные сервисы «Уральских авиалиний», в том числе онлайн-регистрация и расписание рейсов, в ближайшее время станут недоступны. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, они будут вынужденно отключены из-за перехода компании на новую систему бронирования.
«Мы переходим на новую систему бронирования, поэтому скоро станут недоступны многие сервисы. С 22 сентября в аэропортах начнет отключаться сервис онлайн-регистрации. С 1 октября временно не будут работать поиск и покупка авиабилетов, онлайн-регистрация, управление бронированием, расписание рейсов, онлайн-табло и использование сертификатов», — разъяснили в компании.
В «Уральских авиалиниях» добавили, что личные кабинеты пользователей, а также сервис справочной информации и интернет-магазин останутся доступны. О завершении технических работ компания пообещала объявить отдельно.
16 сентября ЧП случилось с самолетом «Уральских авиалиний», летевшим по маршруту Благовещенск — Екатеринбург. У судна во время нахождения в воздухе треснуло стекло. Командир борта принял решение вернуться в аэропорт вылета.
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