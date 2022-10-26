В Челябинской области на трассе М-5 появится новый светофор

В Челябинской области на трассе М-5 в районе КПП военного городка появится новый светофор. Об этом URA.RU сообщили 27 октября в пресс-службе миндортранса региона.
«На автомобильной дороге Чебаркуль-Мисяш, в районе КПП военного городка, заработает светофор Т-1. Это состоится в ближайшую субботу, 29 октября. Обратите внимание и соблюдайте ПДД», — заявили в пресс-службе ведомства.
В региональном миндортрансе отмечают, что работы по обустройству пересечения светофором были выполнены в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения. По правилам, светофоры Т-1 применяют для регулирования движения на перекрестках и в иных местах, где пересекаются в одном уровне транспортные или пешеходные потоки.
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