В Челябинской области на трассе М-5 появится новый светофор

Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на трассе М-5 в районе КПП военного городка появится новый светофор. Об этом URA.RU сообщили 27 октября в пресс-службе миндортранса региона.

«На автомобильной дороге Чебаркуль-Мисяш, в районе КПП военного городка, заработает светофор Т-1. Это состоится в ближайшую субботу, 29 октября. Обратите внимание и соблюдайте ПДД», — заявили в пресс-службе ведомства.

В региональном миндортрансе отмечают, что работы по обустройству пересечения светофором были выполнены в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения. По правилам, светофоры Т-1 применяют для регулирования движения на перекрестках и в иных местах, где пересекаются в одном уровне транспортные или пешеходные потоки.