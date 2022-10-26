26 октября 2022

В Челябинской области на трассе М-5 появится новый светофор

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 в районе КПП военного городка появится новый светофор. Об этом URA.RU сообщили 27 октября в пресс-службе миндортранса региона.

«На автомобильной дороге Чебаркуль-Мисяш, в районе КПП военного городка, заработает светофор Т-1. Это состоится в ближайшую субботу, 29 октября. Обратите внимание и соблюдайте ПДД», — заявили в пресс-службе ведомства.

В региональном миндортрансе отмечают, что работы по обустройству пересечения светофором были выполнены в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения. По правилам, светофоры Т-1 применяют для регулирования движения на перекрестках и в иных местах, где пересекаются в одном уровне транспортные или пешеходные потоки.

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В Челябинской области на трассе М-5 в районе КПП военного городка появится новый светофор. Об этом URA.RU сообщили 27 октября в пресс-службе миндортранса региона. «На автомобильной дороге Чебаркуль-Мисяш, в районе КПП военного городка, заработает светофор Т-1. Это состоится в ближайшую субботу, 29 октября. Обратите внимание и соблюдайте ПДД», — заявили в пресс-службе ведомства. В региональном миндортрансе отмечают, что работы по обустройству пересечения светофором были выполнены в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения. По правилам, светофоры Т-1 применяют для регулирования движения на перекрестках и в иных местах, где пересекаются в одном уровне транспортные или пешеходные потоки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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