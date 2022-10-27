Челябинские ревизоры КСП прогнозируют рост цен на продукты

Спад цен на сезонные продукты закончился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ревизоры Контрольно-счетной палаты (КСП) региона прогнозируют рост цен на продукты в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе КСП, причиной этому станет сезонный фактор и изменения Центробанком ключевой ставки.

«Спад цен на сезонные продукты прошел, по некоторым позициям завершается, и в скором времени цены поползут вверх. Сегодня также состоится плановое заседание Совета директоров Банка России. Вероятнее всего, регулятор оставит ставку без изменений, либо повысит на 0,5%», — заявили в пресс-службе ведомства.

В КСП также отметили, что между ключевой ставкой ЦБ РФ и предложениями коммерческих банков по кредитам и депозитам существует прямая связь. Если ставка увеличится, то предложения по вкладам станут выгоднее, а кредиты дороже. Поэтому в ведомстве советуют не откладывать получение кредита, а если челябинцы хотят открыть депозит, то лучше дождаться следующего понедельника.