27 октября 2022

Челябинские ревизоры КСП прогнозируют рост цен на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Спад цен на сезонные продукты закончился Фото:

Ревизоры Контрольно-счетной палаты (КСП) региона прогнозируют рост цен на продукты в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе КСП, причиной этому станет сезонный фактор и изменения Центробанком ключевой ставки.

«Спад цен на сезонные продукты прошел, по некоторым позициям завершается, и в скором времени цены поползут вверх. Сегодня также состоится плановое заседание Совета директоров Банка России. Вероятнее всего, регулятор оставит ставку без изменений, либо повысит на 0,5%», — заявили в пресс-службе ведомства.

В КСП также отметили, что между ключевой ставкой ЦБ РФ и предложениями коммерческих банков по кредитам и депозитам существует прямая связь. Если ставка увеличится, то предложения по вкладам станут выгоднее, а кредиты дороже. Поэтому в ведомстве советуют не откладывать получение кредита, а если челябинцы хотят открыть депозит, то лучше дождаться следующего понедельника.

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Ревизоры Контрольно-счетной палаты (КСП) региона прогнозируют рост цен на продукты в Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе КСП, причиной этому станет сезонный фактор и изменения Центробанком ключевой ставки. «Спад цен на сезонные продукты прошел, по некоторым позициям завершается, и в скором времени цены поползут вверх. Сегодня также состоится плановое заседание Совета директоров Банка России. Вероятнее всего, регулятор оставит ставку без изменений, либо повысит на 0,5%», — заявили в пресс-службе ведомства. В КСП также отметили, что между ключевой ставкой ЦБ РФ и предложениями коммерческих банков по кредитам и депозитам существует прямая связь. Если ставка увеличится, то предложения по вкладам станут выгоднее, а кредиты дороже. Поэтому в ведомстве советуют не откладывать получение кредита, а если челябинцы хотят открыть депозит, то лучше дождаться следующего понедельника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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