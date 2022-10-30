В Тюмени мужчина преследовал 9-летнего ребенка

31 октября 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Ребенок не согласился помогать мужчине и поспешил домой Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU В Тюмени неизвестный мужчина преследовал ребенка на самокате. Об этом URA.RU рассказала мать 9-летнего мальчика. Мужчина уговаривал ребенка помочь ему в поиске щенка. «Вчера вечером (30 октября) сын ехал от бабушки с улицы Митинского, 3 до улицы Никитина 6, а за ним мужчина на белом авто. По камерам посмотрели и было видно, что мужчина специально заехал во двор, чтобы ребенка там притормозить. Предлагал сыну 500 рублей, если тот поможет ему найти щенка. Сын естественно отказался и помчался до дома», — рассказала мать школьника Вероника Тюменка также сообщила, что после отказа ребенка мужчина сразу же уехал. Инцидент произошел возле дома номер семь по улице Трофимовой. В настоящий момент ребенок в безопасности. «Приехал домой, все спокойно рассказал. Говорит не испугался», — дополнила она. В УМВД РФ по Тюменской области агентству сообщили, что по сообщению от матери ребенка проводится проверка.

В Тюмени неизвестный мужчина преследовал ребенка на самокате. Об этом URA.RU рассказала мать 9-летнего мальчика. Мужчина уговаривал ребенка помочь ему в поиске щенка. «Вчера вечером (30 октября) сын ехал от бабушки с улицы Митинского, 3 до улицы Никитина 6, а за ним мужчина на белом авто. По камерам посмотрели и было видно, что мужчина специально заехал во двор, чтобы ребенка там притормозить. Предлагал сыну 500 рублей, если тот поможет ему найти щенка. Сын естественно отказался и помчался до дома», — рассказала мать школьника Вероника Тюменка также сообщила, что после отказа ребенка мужчина сразу же уехал. Инцидент произошел возле дома номер семь по улице Трофимовой. В настоящий момент ребенок в безопасности. «Приехал домой, все спокойно рассказал. Говорит не испугался», — дополнила она. В УМВД РФ по Тюменской области агентству сообщили, что по сообщению от матери ребенка проводится проверка.