К екатеринбургскому мусорному полигону проведут интернет за 1,8 миллионов рублей

30 октября 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

На мусорном полигоне в Екатеринбурге появится интернет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU К мусорному полигону ТБО «Северный» в Екатеринбурге проведут интернет за 1,8 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. «Предоставление услуг доступа к сети интернет на полигон ТБО „Северный“ — закупка завершена. Начальная цена 1 831 994 рублей», — говорится в опубликованных аукционных документах. Заказчиком является «Специализированная автобаза». Кроме проведения интернета, для сотрудников предприятия закупят телефоны на общую сумму 1,7 миллионов рублей. В техническом задании указано, что в смартфонах должен быть сканер отпечатка пальца, защита от воды, функция быстрой зарядки и камера не менее 48 МП. Ранее агентство рассказывало, что в Нижнем Тагиле появится новый полигон для твердых бытовых отходов и объекты мусоросортировочного комплекса. По словам мэра города Владислава Пинаева, сейчас из трех полигонов: один не работает, на втором захоронение твердых коммунальных объектов запрещено, третий давно себя изжил.

К мусорному полигону ТБО «Северный» в Екатеринбурге проведут интернет за 1,8 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. «Предоставление услуг доступа к сети интернет на полигон ТБО „Северный“ — закупка завершена. Начальная цена 1 831 994 рублей», — говорится в опубликованных аукционных документах. Заказчиком является «Специализированная автобаза». Кроме проведения интернета, для сотрудников предприятия закупят телефоны на общую сумму 1,7 миллионов рублей. В техническом задании указано, что в смартфонах должен быть сканер отпечатка пальца, защита от воды, функция быстрой зарядки и камера не менее 48 МП. Ранее агентство рассказывало, что в Нижнем Тагиле появится новый полигон для твердых бытовых отходов и объекты мусоросортировочного комплекса. По словам мэра города Владислава Пинаева, сейчас из трех полигонов: один не работает, на втором захоронение твердых коммунальных объектов запрещено, третий давно себя изжил.