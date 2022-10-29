29 октября 2022
28 октября 2022

К екатеринбургскому мусорному полигону проведут интернет за 1,8 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, отходы, полигон тбо, мусорка, бульдозер на свалке, свалка, мусорный полигон, экология
На мусорном полигоне в Екатеринбурге появится интернет Фото:

К мусорному полигону ТБО «Северный» в Екатеринбурге проведут интернет за 1,8 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

«Предоставление услуг доступа к сети интернет на полигон ТБО „Северный“ — закупка завершена. Начальная цена 1 831 994 рублей», — говорится в опубликованных аукционных документах.

Заказчиком является «Специализированная автобаза». Кроме проведения интернета, для сотрудников предприятия закупят телефоны на общую сумму 1,7 миллионов рублей. В техническом задании указано, что в смартфонах должен быть сканер отпечатка пальца, защита от воды, функция быстрой зарядки и камера не менее 48 МП.

Ранее агентство рассказывало, что в Нижнем Тагиле появится новый полигон для твердых бытовых отходов и объекты мусоросортировочного комплекса. По словам мэра города Владислава Пинаева, сейчас из трех полигонов: один не работает, на втором захоронение твердых коммунальных объектов запрещено, третий давно себя изжил.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

К мусорному полигону ТБО «Северный» в Екатеринбурге проведут интернет за 1,8 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. «Предоставление услуг доступа к сети интернет на полигон ТБО „Северный“ — закупка завершена. Начальная цена 1 831 994 рублей», — говорится в опубликованных аукционных документах. Заказчиком является «Специализированная автобаза». Кроме проведения интернета, для сотрудников предприятия закупят телефоны на общую сумму 1,7 миллионов рублей. В техническом задании указано, что в смартфонах должен быть сканер отпечатка пальца, защита от воды, функция быстрой зарядки и камера не менее 48 МП. Ранее агентство рассказывало, что в Нижнем Тагиле появится новый полигон для твердых бытовых отходов и объекты мусоросортировочного комплекса. По словам мэра города Владислава Пинаева, сейчас из трех полигонов: один не работает, на втором захоронение твердых коммунальных объектов запрещено, третий давно себя изжил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...