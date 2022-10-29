В Тобольске в ДТП пострадала 5-летняя девочка. Фото

30 октября 2022 в 09:42 Размер текста - 17 +

Один из водителей при повороте не уступил дорогу встречному автомобилю (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В тобольске 28 октября в ДТП на улице Неймышева пострадала пятилетняя девочка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тобольска. Ребенок получил травму плеча. «По предварительным данным, 28.10.2022 года в 17 часов 30 минут напротив дома № 39 на улице Неймышева города Тобольска, 27-летняя водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Nissan X-Trail, движущемуся во встречном направлении. В результате ДТП 5-летняя девочка — пассажир автомобиля Mitsubishi, получила ушиб плеча», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что девочка перевозилась в детском удерживающим кресле. По данному дорожно-транспортному происшествию выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольске в массовом ДТП пострадали двое детей. Один из водителей проехал на красный сигнал светофора. Пострадавшие были доставлены в ОБ №2 города Тобольска. Фото: Госавтоинспекция Тобольска

В тобольске 28 октября в ДТП на улице Неймышева пострадала пятилетняя девочка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тобольска. Ребенок получил травму плеча. «По предварительным данным, 28.10.2022 года в 17 часов 30 минут напротив дома № 39 на улице Неймышева города Тобольска, 27-летняя водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Nissan X-Trail, движущемуся во встречном направлении. В результате ДТП 5-летняя девочка — пассажир автомобиля Mitsubishi, получила ушиб плеча», — говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что девочка перевозилась в детском удерживающим кресле. По данному дорожно-транспортному происшествию выясняются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольске в массовом ДТП пострадали двое детей. Один из водителей проехал на красный сигнал светофора. Пострадавшие были доставлены в ОБ №2 города Тобольска.