В тобольске 28 октября в ДТП на улице Неймышева пострадала пятилетняя девочка. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тобольска. Ребенок получил травму плеча.
«По предварительным данным, 28.10.2022 года в 17 часов 30 минут напротив дома № 39 на улице Неймышева города Тобольска, 27-летняя водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при повороте налево не уступила дорогу автомобилю Nissan X-Trail, движущемуся во встречном направлении. В результате ДТП 5-летняя девочка — пассажир автомобиля Mitsubishi, получила ушиб плеча», — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что девочка перевозилась в детском удерживающим кресле. По данному дорожно-транспортному происшествию выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольске в массовом ДТП пострадали двое детей. Один из водителей проехал на красный сигнал светофора. Пострадавшие были доставлены в ОБ №2 города Тобольска.
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