Свердловская ГИБДД обвинила пешеходов в массовых авариях

По мнению свердловских полицейских, пешеходы умышленно нарушают ПДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ГИБДД по Свердловской области обвинила пешеходов в умышленном нарушении ПДД, из-за которых произошло 11 аварий с людьми за 1 ноября. Об этом сообщает пресс служба ГИБДД по Свердловской области.

«Пешеходы осознанно нарушают ПДД переходят дорогу в не предназначенных для этого местах, а также не соблюдают элементарные меры безопасности при переходе дороге, ошибочно полагая, что водители их видят и должны уступить им дорогу. Ситуация усугубляется и пасмурной погодой — пешеходов в темной одежде не видно на дороге», — сообщает пресс-служба ведомства.

За 1 ноября в Свердловской области в результате ДТП пострадали 11 человек, из них трое дети. По словам представителя свердловского ГИБДД, аварии в основном происходят в темное время суток — утром и с наступлением сумерек.

Ранее URA.RU сообщало, что утром 31 октября на свердловской трассе Екатеринбург-Серов произошло пять ДТП из-за снегопада. Несколько автомобилей из-за гололеда вылетели в кювет.