01 ноября 2022

В ХМАО продается квартира в пятиэтажке стоимостью почти 12 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На портале «Авито» продается непримечательная квартира за 11,5 млн рублей Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) в продаже появилась трехкомнатная квартира стоимостью 11,5 млн рублей. Объявление опубликовано на портале «Авито».

«3-комнатная квартира общей площадью 76,4. В самом центре города. Садик в 30 метров от дома. До школы ваши дети будут доходить за 4 минуты», — говорится в тексте объявления.

Квартира расположена на 1 этаже пятиэтажного панельного дома. Дизайнерский ремонт отсутствует. На кухне установлен холодильник старого образца, а стены обшиты пластиковыми панелями.

Ранее URA.RU рассказало, что на продажу в ЯНАО выставили самые дорогие дома. Стоимость объектов составляет до 48 млн рублей.

На кухне стоит холодильник старого образца, а стены обшиты пластиковыми панелями

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) в продаже появилась трехкомнатная квартира стоимостью 11,5 млн рублей. Объявление опубликовано на портале «Авито». «3-комнатная квартира общей площадью 76,4. В самом центре города. Садик в 30 метров от дома. До школы ваши дети будут доходить за 4 минуты», — говорится в тексте объявления. Квартира расположена на 1 этаже пятиэтажного панельного дома. Дизайнерский ремонт отсутствует. На кухне установлен холодильник старого образца, а стены обшиты пластиковыми панелями. Ранее URA.RU рассказало, что на продажу в ЯНАО выставили самые дорогие дома. Стоимость объектов составляет до 48 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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