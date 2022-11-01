В ХМАО продается квартира в пятиэтажке стоимостью почти 12 млн рублей

02 ноября 2022 в 07:20 Размер текста - 17 +

На портале «Авито» продается непримечательная квартира за 11,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) в продаже появилась трехкомнатная квартира стоимостью 11,5 млн рублей. Объявление опубликовано на портале «Авито». «3-комнатная квартира общей площадью 76,4. В самом центре города. Садик в 30 метров от дома. До школы ваши дети будут доходить за 4 минуты», — говорится в тексте объявления. Квартира расположена на 1 этаже пятиэтажного панельного дома. Дизайнерский ремонт отсутствует. На кухне установлен холодильник старого образца, а стены обшиты пластиковыми панелями. Ранее URA.RU рассказало, что на продажу в ЯНАО выставили самые дорогие дома. Стоимость объектов составляет до 48 млн рублей. На кухне стоит холодильник старого образца, а стены обшиты пластиковыми панелями Сайт Авито

В Ханты-Мансийске (ХМАО) в продаже появилась трехкомнатная квартира стоимостью 11,5 млн рублей. Объявление опубликовано на портале «Авито». «3-комнатная квартира общей площадью 76,4. В самом центре города. Садик в 30 метров от дома. До школы ваши дети будут доходить за 4 минуты», — говорится в тексте объявления. Квартира расположена на 1 этаже пятиэтажного панельного дома. Дизайнерский ремонт отсутствует. На кухне установлен холодильник старого образца, а стены обшиты пластиковыми панелями. Ранее URA.RU рассказало, что на продажу в ЯНАО выставили самые дорогие дома. Стоимость объектов составляет до 48 млн рублей.