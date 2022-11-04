Пермяк и экс-гендиректор обанкротившейся стройфирмы в ХМАО должен бюджету РФ 86 млн рублей

В адрес пермяка было возбуждено несколько уголовных дел в Нижневартовске Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Пермяк Эдуард Лушников и экс-гендиректор строительно-промышленного комбината в Нижневартовске, ставший в 2017 году фигурантом дела о банкротстве компании и выводе ее средств из-под налогообложения в ХМАО, теперь по решению суда Перми должен заплатить 86 млн рублей недоплаченных налогов. Об этом сообщает издание Properm.ru со ссылкой на Орджоникидзевский районный суд. Решение в законную силу еще не вступило.

«В 2021 году вина Лушникова в уклонении от уплаты недоимки по налогам была установлена приговором Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, сообщают в пресс-службе инстанции. В марте 2022 года арбитражный суд ХМАО-Югры определил выделить в отдельное производство требования о взыскании с Эдуарда Лушникова причиненных должнику убытков по эпизоду, связанному с неуплатой обязательных платежей», — передает издание.

Судами разных юрисдикций было установлено, что Лушников, заведомо зная о налоговой задолженности у стройфирмы более 137 млн рублей, скрыл имеющиеся у компании 86 млн. Эта сумма должна была быть взыскана как недоимка по налогам и сборам, что нанесло ущерб бюджету РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске возбудили несколько уголовных дел в адрес экс-гендиректора СПК Эдуарда Лужникова. Компания была одним из основных подрядчиков окружного фонда «Жилище» в Нижневартовске. Финансовые проблемы организации привели к задержке сроков сдачи нескольких объектов.

Стройфирма также фигурировала в скандале с невыплатой зарплаты своим сотрудникам. Ранее Эдуард Лушников был директором и учредителем нескольких общественных организаций и благотворительного фонда в Перми.