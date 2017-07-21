Связанный с депутатом крупный застройщик в ХМАО попал под новые уголовные дела

В Нижневартовске возбуждены новые уголовные дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Строительно-промышленный комбинат» (СПК). Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СКР по Югре.
Экс-директор СПК Эдуард Лушников, по версии следствия, устроил преднамеренное банкротство компании, зная, что предприятие не сможет расплатиться по требованиям кредиторов. Кроме того, обвиняемый скрыл деньги, за счет которых планировалось погасить недоимки по налогам.
Ранее Лушников стал фигурантом уголовных дел о невыплате заработной платы работникам предприятия, неисполнении обязанностей налогового агента, злоупотреблении должностными полномочиями, неисполнении решений суда. Все дела объединены в одно производство.
Как ранее сообщало «URA.RU», СПК был одним из основных подрядчиков окружного фонда «Жилище» в Нижневартовске. Финансовые проблемы окружной организации привели к задержке сроков сдачи объектов в столице Самотлора. Компания также засветилась в скандале с невыплатой зарплаты своим сотрудником, а позднее была признана банкротом. По неофициальным данным, одним из владельцев СПК был депутат Тюменской областной Думы Вячеслав Танкеев. После того, как у предприятия начались проблемы, состав учредителей был изменен, а представители парламентария заявили, что народный избранник не имеет отношения к застройщику.