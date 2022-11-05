05 ноября 2022
04 ноября 2022

Свердловчанин пострадал от взрыва баллона с пеной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , мчс, медицина катастроф, центр медицины катастроф
Мужчина чуть не погиб от взрыва баллона с пеной Фото:

Житель Талицы (Свердловская область) получил термические ожоги второй-третьей степени на 52% своего тела и повредил дыхательные пути из-за взрыва баллона с пеной. Об этом сообщил информационный портал Свердловской области.

«Мужчина был доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию Талицкой ЦРБ, оттуда его транспортировали вертолетом территориального центра медицины катастроф Свердловской области в Екатеринбург. За жизнь уральца боролись специалисты ГКБ № 40, применяя широкий спектр медицинских технологий, включая внедренную несколько лет назад гидрохирургическую систему, которая позволяет бережно очищать и заживлять раны», — говорится на портале.

В ходе лечения пострадавшему организовали дополнительные диагностические исследования. Пробыв в больнице три месяца, пациент был выписан с полным выздоровлением.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Житель Талицы (Свердловская область) получил термические ожоги второй-третьей степени на 52% своего тела и повредил дыхательные пути из-за взрыва баллона с пеной. Об этом сообщил информационный портал Свердловской области. «Мужчина был доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию Талицкой ЦРБ, оттуда его транспортировали вертолетом территориального центра медицины катастроф Свердловской области в Екатеринбург. За жизнь уральца боролись специалисты ГКБ № 40, применяя широкий спектр медицинских технологий, включая внедренную несколько лет назад гидрохирургическую систему, которая позволяет бережно очищать и заживлять раны», — говорится на портале. В ходе лечения пострадавшему организовали дополнительные диагностические исследования. Пробыв в больнице три месяца, пациент был выписан с полным выздоровлением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...