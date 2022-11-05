Свердловчанин пострадал от взрыва баллона с пеной

Житель Талицы (Свердловская область) получил термические ожоги второй-третьей степени на 52% своего тела и повредил дыхательные пути из-за взрыва баллона с пеной. Об этом сообщил информационный портал Свердловской области.
«Мужчина был доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию Талицкой ЦРБ, оттуда его транспортировали вертолетом территориального центра медицины катастроф Свердловской области в Екатеринбург. За жизнь уральца боролись специалисты ГКБ № 40, применяя широкий спектр медицинских технологий, включая внедренную несколько лет назад гидрохирургическую систему, которая позволяет бережно очищать и заживлять раны», — говорится на портале.
В ходе лечения пострадавшему организовали дополнительные диагностические исследования. Пробыв в больнице три месяца, пациент был выписан с полным выздоровлением.
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